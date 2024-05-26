Osmaniye'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serkan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.

Kazada, 31 U 4183 plakalı otomobildeki Mehmet Işıklar olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki Serkan Kaya ile diğer aracın sürücüsü Furkan G. ve eşi Kevser G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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