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        Osmaniye'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:46 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:46
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        Osmaniye'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Osmaniye-Kadirli kara yolunun Vayvaylı köyü yakınında, Furkan G. idaresindeki 80 ADR 134 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 U 4183 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 31 U 4183 plakalı otomobildeki Mehmet Işıklar olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki Serkan Kaya ile diğer aracın sürücüsü Furkan G. ve eşi Kevser G. yaralandı.

        Ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serkan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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