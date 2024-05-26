Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
Süper Lig'de 38 haftalık zorlu maraton sonunda mutlu sona ulaşan takım Galatasaray oldu. 102 puana ulaşarak en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde rekor puanla şampiyon olan sarı-kırmızılıların tarihi sezonunun öyküsünü Habertürk olarak derledik. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk yolu...
TATSIZ START
Yıldızlarla dolu kadrosuyla yeni sezona iddialı bir giriş yapan Galatasaray, ilk maçında istediğini alamadı. Cimbom, Kayserispor deplasmanından 0-0'lık sonuçla ayrılıp 2023-2024 sezonuna 1 puanla giriş yaptı. Okan Buruk ikinci yarıda yıldızlarını sahaya sürse de gol atamadan 1 puana razı oldu. Mücadelenin ardından konuşan Buruk, "Tutkulu olmayan gider" diyerek oyuncularına net mesaj gönderdi.
"AŞKIN OLAYIM..."
İkinci haftada sezonun ilk derbisinde Icardi damgası... Galatasaray şampiyonluk yolunda rakiplerinden Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederken, 2 gol de Arjantinli yıldızından geldi. Tecrübeli futbolcu hem çıktığı tüm derbilerde fileleri havalandırmış oldu hem de takımına bu sezonki ilk 3 puanını kazandırdı. Evinde 18 haftadır kaybetmeyen Aslan gözünü tekrar zirveye dikti. Icardi'nin şov yaptığı maçta "Aşkın olayım" şarkısı tribünleri inletti.
Bir sonraki hafta Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından iki yıldızının farkı ile zafere ulaştı. Kerem Aktürkoğlu 5'te perdeyi açıp bu sezon ligde ilk kez sevindi. 64'te ortağı İcardi'ye yaptığı asistle alkışları topladı. Arjantinli yıldız, 73'te kendisine yapılan penaltıda topu ağlara yollayıp işi bitirdi: 0-3.
Ligin 4. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u konuk etti. Cimbom için akşam mükemmel başladı. Üst üste Mertens'in asistlerini gole çeviren Kerem sahanın yıldızı olurken, Abdülkerim'in kafası Aslan'ı farka taşıdı. 2. yarıda Samsun'dan gelen 2 gol panik havası yaratmıştı ki, Galatasaray'ın yeni starı Ziyech füzeyi vurdu, Icardi kafasıyla tamamlayıp tribünlere rahat bir nefes aldırdı: 4-2.
"GOLÜ BEN ATTIM SANDIM"
İlk maçında Icardi'ye asist yaparak mükemmel bir başlangıç yapan Hakim Ziyech, gol sırasında şaşkınlık yaşadığını söyledi. Mutlu bir gece olduğunu belirten Faslı oyuncu, "Açıkçası Icardi'nin dokunduğunu fark etmemiştim, golü ben attım zannettim. Sonrasında yanıma gelip söyledi. İçeri girdiğimizde de şakalaştık, sonra golü de izledik. Gerçekten dokunmuş. Çok güzel bir goldü" ifadelerini kullandı.
ICARDI'NİN REKORU, ZAHA'NIN YÜZÜĞÜ
Galatasaray ligin 5. haftasında Başakşehir'i de yenmeyi başardı: 2-1. Hakim Ziyech, klasını konuşturdu, penaltıda Icardi ağları bulup farkı ikiye çıkardı. Başakşehir'e kiralık gönderilen Dubois eski takımını avlasa da 3 puan Galatasaray'ın hanesine yazıldı. Cimbom ligde son 18 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Başakşehir karşısında fileleri havalandıran rekor adam Icardi, Süper Lig tarihinde üst üste 12 maçta da gol atan ilk oyuncu oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının ardından sahada yaşanan ilginç olayı şu sözlerle anlattı: "Zaha oyuna girerken, parmağındaki yüzüğü unuttu. Sahada eksikken gol yedik. Başımıza az gelecek bir şey!"
Cimbom bir sonraki hafta zemini yeşile boyanan Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor engelini tek golle aştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 35. dakikada tarihi bir penaltı kaçırdı. 42. dakikada sahneye çıkan Arjantinli golcü Icardi maçın skorunu belirledi.
DÜNYA BU PENALTIYI KONUŞTU
Ceza sahasında Okan Erdoğan'ın Mauro Icardi'ye yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltı atışında, topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Maçın 37. dakikasında kullanılan penaltı atışında Kerem Aktürkoğlu, topu hemen soluna bıraktı. Geriden gelen Icardi, uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta attı. Yıllar önce Barcelona'daki Messi-Suarez ikilisinin penaltısını hatırlatan bu organizasyon dünya çapında konuşuldu.
NE ASLAN AMA! GOL BEKLENTİSİ 3.19' ULAŞTI
7. haftada Galatasaray, Ankaragücü'nü 2-1 ile geçti. Skor 2-1 idi ama gerçekler bambaşkaydı... Topla oynama %69'a %31... Rakip kaleye atılan 36 şutun 13'ü isabetli... 8 şutu engellendi, Ankaragücü kalecisi yüzde yüzlük 12 kurtarış yaptı, 1 topu direkten döndü. Rakip ceza sahasında 53 kez topla buluştu. 5 net gol pozisyonu sonuçsuz kaldı, gol beklentisi 3.19'a ulaştı. Sarı-kırmzılılar istatistikleri altüst ettiği maçta Zaha ve Hayrullah'ın kendi kalesine attığı 2 golle tek farklı kazandı.
ASLAN ANTALYA'YI '7'
Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford'da Manchester United'ı deviren Cimbom, Antalya'da hata yapmadı. İlk yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray, 58'de Sanchez ile kilidi açtı. Icardi 86'da skoru belirledi. Sarı-kırmzılılar ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.
SÜPER ICARDI
9. haftadaki derbi maçta Galatasaray, Beşiktaş'ı Icardi'nin dublesiyle devirip 8'de 8 yaptı. 26'da Arjantinli yıldız perdeyi açtı, 30'da Mert atılınca Kartal 10 kişi kaldı. 69'da Chamberlain skora denge getirdi. 82'de penaltıdan fileleri havalandıran Icardi 2. kez "Aşkın olayım" şarkısını çaldırdı.
Beşiktaş'a ilk 45 dakikada şans tanımayan Aslan, 1972-73'ten sonra ilk kez bir sezonun ilk 9 lig maçında ilk yarılarda gol yemedi.
Icardi, derbiye damgasını vururken kulübün de tarihine geçti. Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın lig tarihinde en çok derbi golü atan oyuncusu oldu.
Avrupa yorgunu Aslan, çok zorlandığı Çaykur Rize deplasmanında ise Oliviera'nın uzaktan şutuyla kazandı. 9'da 9 yapan Cimbom belki de sezonun en kritik zaferlerinden birini elde etti. İlk 6 dış saha maçında 16 puan alan Aslan, 96-97 sezonundaki başarısını yineledi.
10 NUMARA ASLAN
11. haftada ikinci yarısı 10 dakika uzayan karşılaşmada ligin forma ekibi Kasımpaşa'yı da mağlup eden Galatasaray galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Aslan, Fildişili yıldızı Zaha'nın 33'te ceza sahası dışından attığı mermi gibi şutla öne geçti. Zaha 51'de bu kez topu iğne deliğinden geçirerek skoru 2-0 yaptı. Maç 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.
SERİ SONU
12. haftada Galatasaray, Hatayspor'a yenilerek 10 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Ligde ilk kez kaybeden ve namağlup ünvanını yitiren Cimbom, zirve yarışında yara aldı. 14'te Rivas ile öne geçen ev sahibine Zaha 28'de yanıt verdi. 38'te Kerem'in kafa vuruşu direkten dönerken 55'te Lamkel fişi çekti.
Bir önceki hafta Trabzonspor'a kaybeden Fenerbahçe ise Adana Demirspor maçında 1 puanı alarak averajla liderliğe yükseldi.
Bir sonraki haftada ise Galatasaray, Icardi, Mertens ve Zaha'nın muhteşem futboluyla Alanyaspor'u sahadan sildi: 4-0. 37'de perdeyi Icardi açtı. Mertens 45'te şık golüyle gözlerdeki pası silerken 59'da yine sahne alıp farkı açtı. Kapanış ise 70'te Zaha'dan geldi.
Galatasaray'da 4 maçlık gol hasretini dindiren Mauro Icardi, kulüp televizyonuna konuşurken, Ay-Yıldızlı bilekliğini takıp "Türkiye'nin sembolünü çok seviyorum" dedi.
Şampiyonlar Ligi'deki Manchester sınavı sonrası 2 idmanla Pendik deplasmanına çıkan Galatasaray için akşam çok iyi başlamadı. İstediği pozisyonları bulamayan Aslan'da, Okan Buruk 2. yarıda risk aldı. Barış Alper'i sok beke çekip, Icardi'nin yanına Bakambu'yu koyan başarılı teknik adamın hamleleri sonuç verdi. 69'da Bakambu'nun kafasıyla öne geçen Cimbom, 82'de Ziyech'in nefis vuruşuyla rahatladı: 0-2.
DEMİR PENÇELİ ASLAN
Sahasında puan kaybetmeyen tek takım olan Galatasaray, Adana Demir'i de 3-1 yendi. Aslan taraftarının önünde Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin golleriyle kükredi. Icardi ve Kerem 1'er gol, 1'er asistle yıldızlaştı.
Fenerbahçe ile puan puana yarışan Galatasaray, yeni hocası Şota ile ilk maçına çıkan Karagümrük'ü Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek kritik maç derbi öncesi hata yapmadı. Cezalı Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyan Günay Güvenç kritik kurtarışlarıyla galibiyette çok önemli rol oynadı. 25 maçtır evinde kaybetmeyen Cimbom, Aslantepe'de 8'de 8 yapıyordu.
Galatasaraylı oyuncular maç sonrası galibiyeti taraftarıyla kutladı. Sarı-kırmızılı tribünlerin isteğiyle üçlü'yü Fransız sağ bek Sacha Boey çektirdi.
DERBİ Mİ?
17. haftadaki derbide gol sesi çıkmadı, Fenerbahçe 2023 yılını averajla Galatasaray'ın önünde lider tamamladı. Zirve yarışında kafa kafaya giden iki takımın mücadelesi tat vermedi. İlk isabetli şut 70'te Ziyech'ten geldi. Kanarya, çerçeveyi bulamadı. 45 faulle sezon rekoru kırıldı.
Oyunun fauller nedeniyle çok fazla durakladığı dev derbide topun sahada kalma süresi, 43 dakika 8 saniye oldu. Bu süreyle karşılaşma, bu sezon topun en az oyunda kaldığı ikinci maç oldu.
PENALTI İSYANI
Okan Buruk, Icardi'nin pozisyonunda penaltı istedi ve isyan etti: "Penaltı pozisyonu farklı, penaltı farklı. Boks ringlerinde olacak bir yumruk vardı. Yayıncı kuruluşu da eleştiriyorum. Kamera sayısının azlığı nedeniyle görüntü net verilemedi."
Galatasaray Kulübü de Icardi'nin gözünün morardığı fotoğrafı paylaşarak, "26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz!" ifadelerini kullandı. Ardından Icardi'nin bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
18. haftadaki maçta Galatasaray, Konyaspor'u da eli boş gönderdi. Icardi, Torreira, Boey, Sanchez, Ziyech ve Bakambu'nun yokluğunda maça damgasını vuran isim Abdülkerim Bardakcı oldu. İki golle yıldızlaşan stoperin mükemmel volesi parmak ısırtacak türdendi. Konyaspor'u 3-0 yenen Cimbom evinde 9'da 9 yapıyordu.
YİĞİDO FRENİ
Sarı-kırmızılılar, Yiğido'ya karşı 1-0 öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu. Lider Fenerbahçe ile fark iki oldu... Galatasaray, 45+1'de Kerem Demirbay'ın şık golüyle avantajı buldu. Ancak 86'da yine Demirbay'ın eline çarpan topta kazanılan penaltıda Koita cezayı kesti.
Mücadelede 3 pozisyon için penaltı itirazı vardı. Erden Timur'un basının karşısına çıkacağı duyuruldu.
Zaha, tel tel dökülürken sahada adeta hayalet gibiydi. Fildişili oyuncu, 2 şutta isabet sağlayamazken 7 dribling denemesinde 2 kez başarılı oldu. 10 ikili mücadelede 3 kez ayakta kalan Zaha, hava topu mücadelesine bile girmedi. 18 top kaybı gerçekleştiren deneyimli isim; pas arası, tehlike engelleme ve orta girişiminde sıfır çekti.
Cimbom'un Sivas deplasmanı işte böyle geçti.
ASLAN HAYATA DÖNDÜ
Deplasmandaki Sivas beraberliğiyle hem puan hem moral kaybeden Galatasaray, evindeki Kayseri sınavına teselli hedefiyle çıkarken, son düdüğe kadar öldü öldü dirildi. 26'da Nelsson'un kafasıyla öne geçen Cimbom'un Mertens ile bulduğu ikinci gol VAR'dan döndü. İlk yarı biterken Kayseri penaltı kazandı, Bahoken'in vuruşunu Muslera çıkardı. Kayseri'de 57'de Boa Morte skoru eşitledi. Hasan Ali'nin Barış'a ceza sahasındaki müdahalesi ve Mertens'in 86'daki penaltıyı gole çevirmesi sarı-kırmızılılara ilaç gibi geldi.
Mücadelenin ardından Okan Buruk, hakem Atilla Karaoğlan ve VAR'a eleştirilerde bulundu: "2-0'ı bulduk ama iptal edilen gol, dünyanın neresinde olursa olsun iptal edilmez. Bir tek Türkiye'de iptal edilir. Standart oturmadı."
ZAHANE ASLAN!
21. haftada Galatasaray, Trabzonspor'u devirip liderlik koltuğundaki Fenerbahçe de Samsun'a takılınca zirvede puanlar eşitlendi. 13'te perdeyi açan Zaha 61'de farkı ikiye çıkarıp Kaan Ayhan'ın 64'teki golünün asistini yaptı. Karadeniz ekibi Enis Destan ile ağları 79'da bulurken 80 ve 90+6'da Kerem sahneye çıkıp, görkemli skoru getirdi: 1-5
SONUNDA KÜKREDİ
Sarı-kırmızılıların sezon başından bu yana eleştirilerin odağındaki ismi Wilfried Zaha, Trabzon deplasmanında kendini buldu. Fildişi Sahilli oyuncu perdeyi açan golü atıp, ardından da skoru 2-0'a getiren isim oldu. 31 yaşındaki futbolcu, Kaan Ayhan'ın golünde asiste de imzasını attı.
EVİNDE BİR BAŞKA ASLAN
İstanbulspor'un öne geçtiği maçta Kerem Aktürkoğlu sihirini yaptı. Evinde üst üste 14 maç kazanan Aslan rekor kırdı. 34'te İstanbul 2-0 öne geçti ama pozisyonun öncesinde VAR, Galatasaray lehine penaltı yakaladı. Gol iptal edildi, Aslan maçı çevirdi. 36'da penaltıdan skoru eşitleyen Kerem, 79'da frikikten avladı. Golü iptal edilen Icardi, penaltıyla fişi çekti.
KIRILMA MAÇLARINDAN ANTEP...
Galatasaray, Gaziantep karşısında adeta tek kale oynadı. Ancak Güneydoğu ekibi 29'da öne geçti. Sarı-kırmızılılarda Icardi, Kerem Demirbay, Mertens, Zaha ve Halil'le 5 kez direğe takıldı. Cimbom aradığı golü 72'de Zaha'yla buldu. 89'da Barış Alper muhteşem bir vuruşla 3 puanı getirdi.
Galatasaray maçta 33 şu çekti. 5 topu direkten döndü. 65 kez ceza sahasında topla buluşarak kendi rekorunu kırdı. Müthiş rakamlara rağmen galibiyet 89'da geldi...
25. haftada ise Galatasaray, Samsunspor deplasmanında ilk 11 dakikada bulduğu iki golle sonuca gitti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Nelssın'un kafa golü ile açılışı yaptı. 11. dakikada Barış Alper skoru 2-0 yapan golü attı.
Bir sonraki hafta Galatasaray, Karadeniz'den 3 puanla döndü. Samsun karşısında Icardi'nin asistinde Nelsson 5. dakikada ağları buldu, hız kesmeyen Cimbom, 11'de Mertens'in pasında Barış Alper ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
ZİRVE İNADI
25. haftada Cimbom, Başakşehir’i yenip maç fazlası ile yeniden liderlik koltuğuna oturdu. 25’te Barış Alper, rakip savunmayı fizik gücü ile yıpratıp ağları buldu. 31’de Mertens, direk dibine gönderdiği topla Volkan Babacan’ı avlayıp karşılaşmanın skorunu ilan etti. Son 6 maçını kazanan aslan yenilmezlik serisini de 13’e çıkardı.
Maçın ardından sahne çocuklarındı. Taraftarlar önce Mertens'i tribüne çağırırken, Belçikalı yıldız oğlu Ciro ile beraber geldi ve minik G.Saraylı, alkışlarla üçlü çektirdi. Sonrasında Muslera üç çocuğu ile tribünleri selamlarken Kerem Demirbay ve çocukları taraftarla kucaklaştı.
Durdurulamayan Cimbom, Ankaragücü karşısında 3 puanı 3 golle aldı. 13'te Kerem ile öne geçen Galatasaray, 1 dakika sonra Davinson, 39'da da Icardi'nin penaltısı ile sevindi. Sarı-kırmızılılar liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den geri aldı.
SİHİRBAZ SAHNEDE...
27. haftada Cimbom, Antalyaspor'u 2-1 yendi. Maç sabahı izin alan Icardi sahaya çıkamayınca Kerem görevi devraldı. 12'de penaltıdan ağları bulan Kerem Aktürkoğlu’na yanıt 33’te Van de Streek’ten geldi. 45+1’de 2 1 yeniden sahneye çıkan yıldız oyuncu, Aslan’ı öne geçirirken 59’da ise penaltı atışını direğe nişanladı.
Attığı gollerin ardından Kerem önce ellerini kulaklarına götürerek Mauro İcardi'nin sevincini taklit etti. Sonrasında ise Arjantinli oyuncunun maçı izlediği yere giderek kutlamayı onunla birlikte yaptı.
Bu sezon 27 lig maçında 72 puan toplayan Galatasaray, 23 galibiyet-3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile lig tarihinde bu aşamayı en fazla puan ile geçti.
Maçta kritik VAR müdahaleleri yaşandı. 12. dakikada Tete'ye yapılan faulde VAR'dan uyarı gelince pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu'nun golü öncesindeki pozisyon için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak VAR'da Özgür Yankaya'dan uyarı geldi ve yarı otomatik ofsayt sistemi incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı.
ASLAN KRAL
28. haftadaki derbide Galatasaray, sadece Beşiktaş'ı değil Dolmabahçe'deki makus talihini de yendi. Karşılaşmanın hemen başında Al Musrati’nin, ters vuruşuyla öne geçen sarı-kırmızılı ekip, avantajını 90 dakika sonuna kadar sürdürüp sahadan 3 puanla ayrıldı. 6 yenilgi ve 1 beraberliğin ardından rakibini yeni stadında ilk kez mağlup eden Cimbom, zirvedeki yerini korudu.
Galatasaray 29. haftanın açılışında birbirinden güzel gollerin atıldığı maçta Çaykur Rize'yi farklı geçti: 6-2. Köhn'nün jeneriklik golü ile açılan perdede şov, Torreira ile devam etti. Aslan'ın Dayı lakaplı oyuncusu Kerem Demirbay sahneye çıkıp birbirinden güzel gollerle hat-trick yaptı, final Icardi’den geldi.
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasındaki nefes kesen maçta Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. 77. dakikada 3-2 yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar 90. dakikada bulduğu golle maçtan galip ayrılmayı başardı. Galatasaray'a üç puanı getiren golleri Mertens ve Icardi (2) ve Vinicius kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri Icardi (k.k.), Aytaç ve Da Costa'dan geldi. Ligde üst üste 11. kez kazanan Aslan puanını 81'e çıkardı. Kasımpaşa'da Winck 79. dakikada kırmızı kart görürken, Cimbom'da Icardi 81'de penaltı atışından yararlanamadı.
OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ
31. haftada düşme hattındaki Hatayspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 1-0 kazanarak üst üste 12. galibiyetine imza attı. Cimbom'a zaferi getiren gol 12. dakikada Mauro Icardi'den geldi. Galatasaray, Hatayspor galibiyetiyle birlikte iç sahada son 19 maçını kazandı. Okan Buruk böylelikle Mircea Lucescu'ya ait olan iç sahada 18 maçla en çok galibiyet alan teknik direktör rekorunu kırdı.
32. haftada Alanyaspor'a konuk olan Aslan, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek üst üste 13. galibiyetine imza attı. Cimbom'a üç puanı getiren golleri Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Icardi kaydetti. Cimbom son 6 haftaya lider girdi. İkinci yarıya Ziyech&Kaan hamlesiyle başlayan Okan Buruk'un bu hamlesi 3 puanı getirdi.
ŞAMPİYONLUĞA 5 KALA
Aslan, Pendik'i devirip yoluna emin adımlarla devam etti. 35'e kadar direnebilen Pendikspor'un kilidini İcardi ile açan Cimbom, Abdülkerim ve Mertens'le farka gitti. 85'te Alpaslan takımını umutlandırsa da Carlos Vinicius'un kazandırdığı penaltıyı Kerem Aktürkoğlu iki denemede filelere gönderdi. Haftayı lider kapatan cimbom, maç fazlası ile farkı 5 puana yükseltti.
İLK KEZ DIŞARIDAN AVLADI
Mauro İcardi, Galatasaray forması ile Süper Lig'de 42. golüne imza atarken bir ilki de gerçekleştirdi. Arjantinli yıldız, geçen sezonu 22 golle tamamlayıp bu sezon da 20 gole ulaşırken ilk kez ligde ceza sahası dışından gol buldu.
Okan Buruk, "Tekrar şampiyon olmak istiyoruz. Mayıs yaklaştı. Mayıslar bizimdir, kafamızdaki hayalimizdeki oyuncularımızla yaşadığımız şey.." diyordu.
GERİ SAYIM
Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Nefes kesen maçta ilk yarıda gol sesi çıkmazken perdeyi 53'te ceza alanı dışından sert vuran Hakim Ziyech açtı. 64'te Kerem Demirbay, sıfırdan uzak köşeyi buldu. 90+1'de Icardi skoru belirledi. Puanını 93 yapan Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'ye çıkarıp şampiyonluk için geri sayımını sürdürdü.
REKORLAR
Ziyech, Mertens, ve Icardi'nin ikişer golle yıldızlaştığı maçta Aslan; Sivas'ı evinde 6-1 yendi. Perdeyi 11'de açan Ziyech, 60'ta da yazdı. 38 ve 73'te Mertens; 59 ve 85'te Icardi gollerini attı. Cim-Bom, üst üste 16 galibiyet ve 96 puanla rekor kırdı.
Mauro Icardi, maç sonu şöyle konuştu: "Bizimkilerle şampiyonluk kutlamalarının ne kadar güzel olduğunu biliyorum. G.Saray taraftarına mesajımdır, bekleyin... Harika sonuçlarla devam edip şampiyonluğumuzu ilan etme hedefi ndeyiz. Herkes sakin olsun. Mayıslar bizimdir."
- Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplama rekorunun yeni sahibi oldu.
- Galatasaray, sahasında çıktığı son 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.
- Galatasaray, Süper Lig tarihinde üst üste kazanma rekorunu bir maç daha artırdı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde üst üste 16. maçını kazandı.
- Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
- Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.
- Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 35 maçta mağlup olmadı.
ŞAMPİYO....
Süper Lig lideri Galatasaray, 36. haftada konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Maçta 1-0 yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz, Mertens ve Berkan Kutlu'nun golleriyle üç puana uzandı. Bitime 2 hafta kala Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Cimbom, 24. şampiyonluğuna çok yakınlaştı.
BAYRAM ERTELENDİ
Kritik derbide Fenerbahçe, Cimbom'u sahasında devirip 'Bu iş bitmedi' dedi... Maç öncesinde başlayan gerginlik sahaya da yansıdı. Sık sık duran karşılaşmada 21’de Djiku ikinci sarıdan atıldı. 10 kişi kalan F.Bahçe oyunu bir an olsun bırakmazken, 71’de Çağlar Söyüncü’nün golü sarı-lacivertlilere zaferi getirdi.
99 puanlı Galatasaray haftaya Konya deplasmanına giderken Fenerbahçe ise sahasında İstanbulspor'u konuk edecekti.
ŞAMPİYON GALATASARAY
Galatasaray, Konya'da hata yapmadı ve 3-0 kazanarak üst üste 2'nci, toplamda 24'üncü kez ligde mutlu sona ulaştı.