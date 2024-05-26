Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

"AŞKIN OLAYIM..."

İkinci haftada sezonun ilk derbisinde Icardi damgası... Galatasaray şampiyonluk yolunda rakiplerinden Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederken, 2 gol de Arjantinli yıldızından geldi. Tecrübeli futbolcu hem çıktığı tüm derbilerde fileleri havalandırmış oldu hem de takımına bu sezonki ilk 3 puanını kazandırdı. Evinde 18 haftadır kaybetmeyen Aslan gözünü tekrar zirveye dikti. Icardi'nin şov yaptığı maçta "Aşkın olayım" şarkısı tribünleri inletti.

Bir sonraki hafta Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından iki yıldızının farkı ile zafere ulaştı. Kerem Aktürkoğlu 5'te perdeyi açıp bu sezon ligde ilk kez sevindi. 64'te ortağı İcardi'ye yaptığı asistle alkışları topladı. Arjantinli yıldız, 73'te kendisine yapılan penaltıda topu ağlara yollayıp işi bitirdi: 0-3.