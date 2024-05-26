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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı - Son dakika haberi

        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı

        Diyarbakır'da dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında bir depoya yıldırım düştü. Çıkan yangında ise 20 milyon liralık zarar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 11:28 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:36
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        Diyarbakır'da yıldırımın düştüğü depoda çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

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        DHA'nın haberine göre inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda, yaklaşık 20 milyon TL'lik zarar oluştu.

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        Diyarbakır'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoya saat 01.00 sıralarında yıldırım düştüğü ve yangın çıktığı ihbarı yapıldı.

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        İhbarla bölgeye İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Yangın 3 saatlik müdahale ile söndürülürken, depoda yaklaşık 20 milyon TL'lik zarar olduğu belirtildi. 

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