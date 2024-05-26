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        Haberler Gündem Hava Durumu Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı! - Son dakika haberler

        Meteoroloji duyurdu! Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı

        Meteoroloji'nden yapılan tahminlere göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Yapılan uyarıda yağışların Doğu Anadolu'da yerel kuvvetli olacağı belirtilerek ani sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması istendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 26.05.2024 - 09:38
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        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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        İstanbul

        Güneşli 23°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 23°

        İzmir

        Yağmurlu 28°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 26°

        Trabzon

        Yağmurlu 20°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 22°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 28°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 26°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 16°

        ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        KUVVETLİ RÜZGÂRA DİKKAT

        Ayrıca rüzgârın, Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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