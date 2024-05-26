Şanslı bir çocukluk geçirdiğini ifade eden oyuncu; "Rahat büyüdüm ve bu yüzden de hırslarım olmadı. Oyuncu olmak için kendimi parçalamadım. 'Yıldız bir oyuncu olayım da kaşem de şu kadar olsun' demedim" ifadelerini kullandı.



Şöhretin hiçbir zaman hoşuna gitmediğini de sözlerine ekleyen Ekim Mağden şunları Aktardı: 'İkinci Bahar' ve 'Kampüsistan' dizilerinde rol aldığım dönemlerde toplu taşıma kullanamıyordum. Hâlâ da araba kullanmam, ehliyetim yok. Şöhret, insanın özgürlüğünü kısıtlayan bir şey.