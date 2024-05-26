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        Haberler Yaşam Islak mendilden akıllı saat kullanımına: Bu 4 alışkanlık fark etmeden size zarar verebilir!

        Islak mendilden akıllı saat kullanımına: Bu 4 alışkanlık fark etmeden size zarar verebilir!

        Günlük hayatımızda farkında olmadan benimsediğimiz bazı alışkanlıklar, sağlığımız üzerinde beklenmedik olumsuz etkiler yaratabilir. Basit bir islak mendil kullanımından, teknolojinin gözde ürünlerinden akıllı saatlere kadar çeşitli unsurlar, doğru şekilde kullanılmadığında zarar verebilir. İşte, o 4 alışkanlık!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 26.05.2024 - 08:52
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        Modern yaşamın getirdiği pratik çözümler ve teknolojik yenilikler hayatımızı kolaylaştırıyor gibi görünse de, bazı alışkanlıklarımızın gizli tehlikeler taşıyabileceğini biliyor muydunuz? Islak mendil kullanımından akıllı saatlere kadar birçok günlük rutinimiz, sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Sizin için o 4 alışkanlığı derledik! İşte detaylar...

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        1. SAĞ TARAFINIZA DOĞRU UYUMAK

        Birçoğumuz yana doğru yatarak uyumayı severiz.

        Ancak taraflarımız eşit dağılmamıştır. Sağ tarafta uyumak, özellikle mide ekşimesi sorunu yaşayanlar için sindirim sisteminin işleyişini sabote eder.

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        Midemiz vücudun sol tarafında yer aldığından, sol tarafta uyumak mide ile yemek borusu veya yemek borusu arasındaki kasların bağlanmasını kolaylaştırır.

        Bu da asit reflü sürecini kontrol etmeye yardımcı olur. Bu onları rahatlatan sağ tarafta uyumaya aykırıdır.

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        2. YEMEKTEN ÖNCE VEYA SONRA ISLAK MENDİL KULLANMAK

        Antibakteriyel mendillerin kullanımı gün geçtikçe artıyor.

        Ancak 60 saniye boyunca sabun ve su kullanarak geleneksel el temizleme yöntemini tercih etmeniz önerilir.

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        Bunun nedeni ciltte kalıntı bırakmalarıdır. Üstelik tüm mikropları ve bakterileri yok etmezler.

        Alkol, kurutucu bir madde olduğundan cildi de tahriş edebilir.

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        3. AKILLI SAATE GÜVENEREK HAREKET ETMEK

        Akıllı saatlerin geleceğin teknolojisi olması gerekiyor. Bunları bileğinize takıyorsunuz ve size kaç adım attığınızı, kaç kat merdiven çıktığınızı ve ne kadar uyuduğunuzu söylüyorlar.

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        Antrenmanları ve kalp atış hızlarını da takip edebilirler. Sorun bu araçların, yürüme veya ev işleri gibi daha düşük enerji harcaması düzeylerini ölçmede hatalı olmasıdır.

        Ancak bu onların işe yaramaz olduğu anlamına gelmez. Aslında sizi sağlıklı kalmanız ve daha fazla hareket etmeniz için motive edebilirler. Ancak onların verilerine her zaman ihtiyatla yaklaşmalısınız.

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        4. SABAH ERKENDEN KAHVE İÇMEK

        Birçoğumuz sabah ilk iş olarak bir fincan kahve içmenin tadını çıkarırız. Ancak sabahın erken saatlerinde kahve içmek zararlı olabilir çünkü vücudumuz günün o saatinde yüksek düzeyde kortizol üretir.

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        Vücudumuzun yüksek düzeyde kortizol ürettiği dönemde kahve içmek stres hormonu düzeylerini daha da artırabilir ve zamanla diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

        Kortizol seviyesi günde 3 kez yüksek olduğundan kafein sabah 10 ile öğlen ve öğleden sonra 14:00 ile 17:00 arasında tüketilmelidir.

        Kaynak: Bright Side

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