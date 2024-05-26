Doktoru gasp edip başından vurdular!

En çok zorlanılan cinayet dosyalarında, katil ile maktulün birbirlerini tanımaması yer alır. Eğer bir cinayet vakasında, katile ait parmak izi veya DNA da yoksa soruşturmada dijital verilerden yararlanılır. Yani maktul ile katil arasında teknik olarak yapılan dijital bir görüşme olayın çözümünü sağlayabilir. Eğer bu dijital veri yoksa o zaman cinayetin çözülmesi çok zorlaşır. İşte burada sokak polisliğinin yöntemi araya girer. Yetenekli polisler, farklı yöntemlerle yaptıkları çalışmalarla katile uzanacak bir ipucunu mutlaka bulur. İşte bu olaylardan biri de 2003 yılında İstanbul’da yaşandı.

TRAFİK POLİSLERİ CESET BULDU

Tarih yaprakları 20 Şubat 2003’ü gösteriyordu. Başakşehir’de Olimpiyat Stadyumu çevresinde öğle saatlerinde devriye gezen trafik polislerinin dikkatini boş arazide kıvrılarak yatmış hareketsiz bir kişi çekti. Araçtan 50 metre ileride duran görüntüye giden polis ekipleri tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı. Karşılarında elleri ve ayakları domuz bağıyla bağlanmış bir erkek cesedi bulunuyordu.

O dönem soruşturmaya bakan cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram ayrıntıları Habertürk’e anlattı REKLAM CİNAYET MASASI YÖNLENDİRİLDİ Trafik polisi hemen kendi kanalında haber merkezine durumu iletti. Kısa bir süre sonra İstanbul Emniyeti'nin ikinci ve Asayiş Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu telsiz kanalı hareketlendi. Haber merkezi hemen olay yerine ekipleri yönlendirdi. İYİ GİYİMLİ BİRİYDİ Bölgeye ayrıca ilçe ekipleri de gitti. O sırada olayla ilgili birimler gelene kadar trafik polisi cesedin başında durdu. Ekipler olay yerinde çalışmaya başlarken cinayet uzmanı Mustafa Bayram da incelemelerde bulunuyordu. Bulunan cesedin üzerinde herhangi bir kimlik yoktu. Üzerindeki kıyafetler düzgündü ve iyi giyimli biriydi. 35-40 yaşlarındaki erkek cesedinin elleri ve kolları bağlanmıştı. SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ Bayram, maktulün silahla öldürdüğünü ve olay yerinde iki boş kovan bulunduğunu belirterek “Maktulümüz kafasına sıkılan kurşunla öldürülmüştü. Elleri ve kolları bağlı domuz bağı şeklinde bağlanarak bırakılmıştı. Tabi domuz bağı yöntemi o dönem bir terör örgütünün öldürme şeklini gösteriyordu. Ancak kurbanın bir terör mü yoksa adli o bir olaya kurban mı gittiğini öğrenmemiz lazımdı. Eğer bir terör olayı ise dosyayı terör şubeye teslim etmemiz gerekiyordu. Ancak gördüğümüz görüntü bize terör olayını göstermiyordu. Dikkatler başka yöne çekilsin diye bu amaçla yapıldığını düşündük” dedi. REKLAM KAYIP BAŞVURULARINDAN BİR ŞEY ÇIKMADI Öldürülen kişinin olay yerinde fotoğrafları çekildi. Üstündeki kıyafetlere kadar tüm notlar alındı. Cinayet soruşturmalarında her zaman ana temel maktulün kimliğinin belirlenmesidir. Bayram, cinayet masası olarak bu tür olaylarda kayıp başvurularına baktıklarını söyleyerek şöyle devam etti: “Kayıp başvurularına baktık. Ancak cesedi bulduğumuz eşkale uygun bir kayıp yoktu. Bulunan cesedin bir günlük olduğunu düşünüyorduk. Muhtemelen birkaç gün içinde bir başvuru olacağını düşündük. Önce maktulün kim olduğunu sonra da ilişkilerine bakarak kim tarafından neden öldürüldüğünü tespit edecektik.”