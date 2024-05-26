Kedi tırmığı hastalığına dikkat!

Binlerce yıldır insanlarla birlikte yaşayan kedilerin insanların ruh haline sonsuz sayıda olumlu etkilerini ve yararlarını unutmamakla birlikte kedi tırmığı hastalığına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, evde bakılan kedilere gerekli bakım ve tedavi uygulandığında hastalık riskinin de azaldığını söyledi.

Dr. Seçkin, "Kedi tırmığı hastalığında bartonella isimli bir bakteri etkendir. Çoğu zaman kedilerden bulaşsa da köpeklerden de geçebilir. Kedilere bir pire ısırığı ya da başka kedilerle kavgadan geçer. Bu bakteriyi taşıyan kedinin tırmaladığı, ısırdığı ya da yaladığı kişinin lenf bezleri şişer, ağrılı ve kırmızıdır, irin akabilir. Çocuklarda en sık kronik lenf bezi büyüklüğünden sorumludur. Başta kedi tırmığı olmak üzere kuduz, çeşitli parazitler, giardia, camphylobacter gibi kanlı ishale yol açabilen çeşitli bakteriler, toksoplazma ve ciltte mantar kediden insana bulaşabilmektedir. Ancak kedilerimize iyi baktığımız takdirde onlardan bize geçecek hastalıkları epeyce azaltmış oluruz" dedi.

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BİR YAŞ ALTI VE SOKAKTA YAŞAYAN KEDİLERE DİKKAT!

Kedi tırmığı hastalığını en çok bir yaşından küçük, sokakta ya da barınakta yaşayan, pirelenmiş veya pire tedavisi gören kedilerden bulaştığını söyleyerek, "Kediler çoğu zaman oldukça sağlıklı gözükür. Ancak gözlerde kızarıklık, ateş, kusma, iştahsızlık, halsizlik ve lenf bezleri şişliği olabilir" dedi.

1 YAŞ ALTI KEDİLER KİMLER İÇİN TEHLİKELİ? Genellikle kedi yavrusunun tırmaladığı ya da yaladığı yerde cilt açıklığı varsa hastalığın başlayabileceğini aktaran Dr. Seçkin, "Önce sivilcemsi bir kabarıklık oluşur, bu kabarıklık 2-3 haftada kendiliğinden düzelir. Takiben 1-2 hafta sonra ona yakın lenf bezleri şişer ve genellikle 2-4 ayda kendiliğinden küçülerek kaybolur. Genellikle 15 yaştan küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi iyi çalışmayanlar bu hastalığa yakalanır. Genellikle kendiliğinden geçer. Ancak bağışıklık sistemi iyi çalışmayan bazı hastalarda yüksek ateş, göz iltihabı, zatürre, sinir sistemi, kaslar, eklemler ve kemikleri tutan yaygın enfeksiyona da yol açabilmektedir. Bağışıklık sistemi iyi çalışmayanların ya da kalp kapakçık sorunu olanların evlerinde bir yaştan küçük kedi bakmamaları ve kedilerinin tırnak, parazit ve pire bakımı için düzenli veterinere götürmeleri gereklidir" ifadelerini kullandı. REKLAM KEDİ TIRMIĞI HASTALIĞINI ENGELLEMEK MÜMKÜN MÜ? Dr. Seçkin, kediye temas, kedinin eşyalarına, mamasına veya kumuna temas edildikten sonra ellerin bol sabunla yıkanması gerektiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Ciltte yara varsa kedinin bunları yalamasına izin vermemek gerekir. Kedinin yaladığı, tırmaladığı yarayı bol sabunlu suyla yıkamak da hastalanmayı engelleyebilir. Çoğu zaman kedi kendisi hasta olmadan hastalık etkenlerini taşıyabiliyor. Kedi sahipleri kedilerinin tırnaklarını kısa tutmalı ve pire ilaçlarını yaptırmalıdır. Evde hayvan besleyenlerin evi sık sık süpürgeyle temizlemeleri pireyi de engelliyor."