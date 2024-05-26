Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

BONUCCI EMEKLİ OLACAK

Fenerbahçe'nin İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, aktif futbolculuk kariyerini bu akşam noktalıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal ve oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde Bonucci’ye veda etti.