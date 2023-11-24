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        Osmaniye'de, hafif ticari araçta 6 kaçak göçmen yakalandı 

        OSMANİYE'de polisekiplerinin durdurduğu hafif ticari araçta Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü Y.K. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:00
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        Osmaniye'de, hafif ticari araçta 6 kaçak göçmen yakalandı 
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        OSMANİYE'de polisekiplerinin durdurduğu hafif ticari araçta Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü Y.K. gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir hafif ticari araç durduruldu. Yapılan incelemede, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 6 göçmen yakalandı. Araç sürücüsü Y.K., göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan sınır dışı edildi.

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