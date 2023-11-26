Osmaniye'de fırtına, ahır ve tarım arazilerine zarar verdi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, fırtına nedeniyle bazı ahırların çatısı uçtu, tarım ürünleri zarar gördü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, fırtına nedeniyle bazı ahırların çatısı uçtu, tarım ürünleri zarar gördü.

İlçede dün gece başlayan kuvvetli rüzgar ve sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Fırtına nedeniyle Topraktepe köyünde bazı ahırların çatısı uçtu, 4 küçükbaş hayvan telef oldu.

Hayatı olumsuz etkileyen fırtına, tarım ürünleri ve araçlara da zarar verdi.

Bölgeye yönlendirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile jandarma ve itfaiye ekipleri, hasar tespit çalışmasına başladı.