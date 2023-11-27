Çekici üzerindeki otomobilden 75 kilo uyuşturucu çıktı
OSMANİYE´de,çekiciüzerindeki arızalı izlenimi verilmiş otomobilde yapılan aramada 75 kilo 750 gram uyuşturucu skunk maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
OSMANİYE´de,çekiciüzerindeki arızalı izlenimi verilmiş otomobilde yapılan aramada 75 kilo 750 gram uyuşturucu skunk maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda oluşturulan uygulama noktasında, Şanlıurfa´dan Osmaniye´ye gelen çekici, şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpek ile birlikte yapılan aramada, çekici üzerinde arızalı görünümü verilmiş otomobilden 75 kilo 750 gram uyuşturucu skunk maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili T.B., F.B., F.İ. ve H.Y., gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.