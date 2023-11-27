Çekici üzerindeki otomobilden 75 kilo uyuşturucu çıktı

OSMANİYE´de,çekiciüzerindeki arızalı izlenimi verilmiş otomobilde yapılan aramada 75 kilo 750 gram uyuşturucu skunk maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda oluşturulan uygulama noktasında, Şanlıurfa´dan Osmaniye´ye gelen çekici, şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpek ile birlikte yapılan aramada, çekici üzerinde arızalı görünümü verilmiş otomobilden 75 kilo 750 gram uyuşturucu skunk maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili T.B., F.B., F.İ. ve H.Y., gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.