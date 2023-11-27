Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Çekici üzerindeki otomobilden 75 kilo uyuşturucu çıktı

         OSMANİYE´de,çekiciüzerindeki arızalı izlenimi verilmiş otomobilde yapılan aramada 75 kilo 750 gram uyuşturucu skunk maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çekici üzerindeki otomobilden 75 kilo uyuşturucu çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

         OSMANİYE´de,çekiciüzerindeki arızalı izlenimi verilmiş otomobilde yapılan aramada 75 kilo 750 gram uyuşturucu skunk maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda oluşturulan uygulama noktasında, Şanlıurfa´dan Osmaniye´ye gelen çekici, şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpek ile birlikte yapılan aramada, çekici üzerinde arızalı görünümü verilmiş otomobilden 75 kilo 750 gram uyuşturucu skunk maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili T.B., F.B., F.İ. ve H.Y., gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Doğuştan memesi olmayan keçinin yavrusuna sütanne bulundu
        Doğuştan memesi olmayan keçinin yavrusuna sütanne bulundu
        Osmaniye'de firari 11 hükümlü yakalandı
        Osmaniye'de firari 11 hükümlü yakalandı
        Osmaniye'de çekici üzerinde taşınan araçta 75 kilo 750 gram sentetik uyuştu...
        Osmaniye'de çekici üzerinde taşınan araçta 75 kilo 750 gram sentetik uyuştu...
        OSMANİYE´DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI SAVRUN ÇAYI TAŞTI
        OSMANİYE´DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI SAVRUN ÇAYI TAŞTI
        Osmaniye´de şiddetli yağış sonrası Savrun Çayı taştı
        Osmaniye´de şiddetli yağış sonrası Savrun Çayı taştı
        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi