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        Doğuştan memesi olmayan keçinin yavrusuna sütanne bulundu

        OSMANİYE´de,doğuştan memeleri olmayan keçinin dünyaya getirdiği yavruya başka bir keçi sütannelik yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:00
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        Doğuştan memesi olmayan keçinin yavrusuna sütanne bulundu
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        OSMANİYE´de,doğuştan memeleri olmayan keçinin dünyaya getirdiği yavruya başka bir keçi sütannelik yapıyor.

        Osmaniye'nin Yeniköy köyünde daha önce doğuştan memelerinin olmadığı fark edilmeyen keçi, sağlıklı bir oğlak doğurdu. Yavrunun beslenme sorunu yaşaması üzerine anne keçinin memelerinin olmadığı görüldü. Yavru keçi için sütanne arayışına girildi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP)  ile yapılan görüşme sonrasında keçinin yavrusu için sütanne bulunarak HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi. Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Doğum yapan anne keçinin memesinin olmadığı için beslenme sorunu yaşayan yavru için sütanne bulduk. Anne keçiler ile yavruları satın alınarak çiftliğe yerleştirildi. Yeni sütanne, hem kendi yavrusunu hem de memesi olmayan keçinin dünyaya getirdiği yavruya annelik yapıyor" dedi.  

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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