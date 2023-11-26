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        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 20:29 Güncelleme: 26.11.2023 - 20:37
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        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

        Akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Kent Meydanı, Sumbas ve Osmaniye Yolu ile, Kamil Kara Bulvarı, Kırcaali ve Tevfik Pampal caddelerinde su birikintileri oluştu.

        Su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

        Ekiplerin çalışmalarını denetleyen belediye başkanı Ömer Tarhan, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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