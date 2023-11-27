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        Osmaniye'de firari 11 hükümlü yakalandı

        Osmaniye'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 11 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:49
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        Osmaniye'de firari 11 hükümlü yakalandı
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        Osmaniye'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 11 hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, polis kamerasınca 2 kadın hükümlünün yakalanması kaydedildi.

        Görüntüde, haklarında "hırsızlık" suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan E.K. (53) ve 10 yıl hapis cezasıyla aranan S.G'nin (44) evlerinin gizli bölmesinde yakalanması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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