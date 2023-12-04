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        Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Osmaniye'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:17
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        Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Osmaniye'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü S.S'nin adresini tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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