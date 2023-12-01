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        Canlı tavuk yüklü araçtan uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı

        OSMANİYE'decanlı tavuk taşıyan hafif ticari araçta yapılan aramada, 11 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:50
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        Canlı tavuk yüklü araçtan uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı
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        OSMANİYE'decanlı tavuk taşıyan hafif ticari araçta yapılan aramada, 11 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine canlı tavuk taşımacılığı yapan hafif ticari aracı uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, aramada tavukların bulunduğu kasaların içinde 11 kilo 700 gram skunk ele geçirdi. Araçtaki İ.G. ve H.G. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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