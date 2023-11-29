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        AK Parti Osmaniye İl Başkanı Servet Alibekiroğlu, görevinden istifa etti

        AK Parti Osmaniye İl Başkanı Servet Alibekiroğlu, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 22:54 Güncelleme: 29.11.2023 - 22:54
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        AK Parti Osmaniye İl Başkanı Servet Alibekiroğlu, görevinden istifa etti
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        AK Parti Osmaniye İl Başkanı Servet Alibekiroğlu, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

        Alibekiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve genel merkezin desteğiyle bu önemli görevi üstlendiğini ifade eden Alibekiroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Ancak, ilimizdeki seçim sürecinin yaşandığı bir dönemde yaşanan sağlık sorunları sebebiyle, partimize ve şahsıma zarar verme potansiyeline sahip olan mesnetsiz iftiralar ve söylentilerle mücadele etmek oldukça zorlu bir hal almıştır. Son bir buçuk aydır, serumlar ve doktor gözetiminde görevimi yerine getirmeye çalıştım. Genel merkezimiz, bu süreci yakından takip etti ve her zaman arkamızda durdu. Ancak, bu zor dönemde Osmaniye'deki seçim hazırlıkları ve sağlık sorunlarımın etkisiyle, görevimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Dün itibarıyla genel merkeze sunduğum dilekçe ile AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı görevinden affımı talep etmiş bulunmaktayım. Bu süreçte, değerli yönetimim, partililerim ve dava arkadaşlarıma gösterdikleri inanç, ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim. Bu kutsal davada bayrak hiçbir zaman yerde kalmaz. Eminim ki bizden sonra gelen kardeşlerimiz, daha enerjik, gayretli ve belki de bizlerden daha fazla heyecanla görevlerini sürdüreceklerdir."

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