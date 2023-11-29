Galatasaray'da Icardi'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 5. hafta maçında Galatasaray, Manchester United'ı konuk ederken Icardi'nin golü ofsayta takıldı
Giriş: 29.11.2023 - 22:21 Güncelleme: 29.11.2023 - 23:16
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, Manchester United'ı konuk etti.
Sarı-kırmızılılar mücadelenin 43. dakikasında Mauro Icardi'yle skoru 2-2'ye getirse de ofsayt bayrağı havaya kalktı.
Sarı kırmızılı takımın oyuncuları bu karara tepki gösterirken UEFA, Icardi'nin kıl payı ofsaytta kaldığını paylaştı.