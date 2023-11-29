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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Icardi'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Icardi'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon

        UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 5. hafta maçında Galatasaray, Manchester United'ı konuk ederken Icardi'nin golü ofsayta takıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.11.2023 - 22:21 Güncelleme: 29.11.2023 - 23:16
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        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, Manchester United'ı konuk etti.

        Sarı-kırmızılılar mücadelenin 43. dakikasında Mauro Icardi'yle skoru 2-2'ye getirse de ofsayt bayrağı havaya kalktı.

        Sarı kırmızılı takımın oyuncuları bu karara tepki gösterirken UEFA, Icardi'nin kıl payı ofsaytta kaldığını paylaştı.

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