Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mürsel K. idaresindeki 80 HF 839 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolunda, Saffet C'nin kullandığı 80 AT 466 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan sürücüler Mürsel K. ve Saffet C. ile yanlarında bulunan 2 kişi, itfaiye ekiplerince otomobillerden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan 4 kişiyi Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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