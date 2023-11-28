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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:11 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:33
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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mürsel K. idaresindeki 80 HF 839 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolunda, Saffet C'nin kullandığı 80 AT 466 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada araçta sıkışan sürücüler Mürsel K. ve Saffet C. ile yanlarında bulunan 2 kişi, itfaiye ekiplerince otomobillerden çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan 4 kişiyi Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Galeri
        Galeri

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