Osmaniye'de 11 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de 11 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, canlı tavuk yüklü aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 11 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Polis ekipleri, sürücü ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.

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