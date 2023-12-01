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        Osmaniye'de 11 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de 11 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:10
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        Osmaniye'de 11 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Osmaniye'de 11 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, canlı tavuk yüklü aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

        Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 11 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Polis ekipleri, sürücü ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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