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        Baba mirası 64 yıllık köy bakkalının kapanmaması için tezgahın başına geçti

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, vefat eden babasının 64 yıl işlettiği köy bakkalını kardeşleriyle devralan Önder Can, tarihi dükkanda müşteri ağırlamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:50 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:50
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        Baba mirası 64 yıllık köy bakkalının kapanmaması için tezgahın başına geçti
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, vefat eden babasının 64 yıl işlettiği köy bakkalını kardeşleriyle devralan Önder Can, tarihi dükkanda müşteri ağırlamaya devam ediyor.

        Gafarlı köyünde 1959'da bakkal açan Ramazan Can, uzun yıllar dükkanının görüntüsünü ve raf düzenini hiç değiştirmedi.

        Müşterilerini güler yüzle karşılayan, iş yerinin önündeki köpek ve kedinin bakımlarını ihmal etmeyen Can, 90 yaşında vefat ettiği ocak ayına kadar esnaflığı sürdürdü.

        Hem Can'ın 64 yıllık mirasının kaybolmasını hem de beslediği hayvanların sahipsiz kalmasını istemeyen 4 oğlu, işletmeyi açık tutmaya karar verdi.

        Kardeşler adına tezgahın başına geçen 43 yaşındaki Önder Can, müşterilere hizmet vermeye devam ediyor.

        Nostaljik görüntüsüyle kent genelinde ünlenen bakkal, vatandaşlardan ilgi görüyor.

        - "Buraya gelenler köy bakkalı kokusu için geliyor"

        Önder Can, AA muhabirine, babasının dükkanını evi gibi gördüğünü, yaşına rağmen vefatına kadar işi bırakmadığını söyledi.

        Baba mesleğini sürdüreceğini dile getiren Can, "Babamın bu kadar emek verdiği, herkes tarafından bilinen dükkanın kapanmaması gerekiyordu. Burası tarihi bir yer." dedi.

        Can, dükkanın görüntü ve düzenini değiştirmeyeceklerini ifade ederek, "Burası otantik bir köy bakkalı. Herkes burayı doğal haliyle seviyor. Buraya gelenler köy bakkalı kokusu için geliyor. Babam da tanınan birisi olduğu için müşterimiz eksik olmuyor. Burayı, insanların sevdiği haliyle korumaya ve işletmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Babasının, sahipsiz hayvanlarla yakından ilgilendiğini anlatan Can, dükkanının önündeki kedi ve köpeği artık kendilerinin beslediğini vurguladı.

        Önder Can, kardeşleriyle el ele vererek işletmeyi ayakta tutacaklarını belirterek, "Kardeşlerimle her konuda beraber hareket ediyoruz. Allah nasip ederse dükkanı sonuna kadar götürmeye çalışacağız." dedi.

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