Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de engelliler, atık malzemeleri ekonomiye kazandırıyor

        MENDERES ÖZAT - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bedensel engelliler, atık malzemelerden yaptıkları eşyalarla hem el becerilerini geliştiriyor hem de kazanç sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de engelliler, atık malzemeleri ekonomiye kazandırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MENDERES ÖZAT - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bedensel engelliler, atık malzemelerden yaptıkları eşyalarla hem el becerilerini geliştiriyor hem de kazanç sağlıyor.

        Kadirli Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezince başlatılan "Atıkları Sanata Dönüştürüyoruz" projesi kapsamında bedensel engelliler atölye çalışmalarına katılıyor.

        Engelliler, atölyede doğadan topladıkları ve evlerinden getirdikleri kumaş, ip, boncuk gibi atık malzemeleri yeniden değerlendiriyor.

        Usta öğreticilerin koordinasyonunda engelliler, çanta, anahtarlık, ayna, çerçeve ve süs eşyaları yaparak atık malzemeleri yeniden ekonomiye kazandırıyor.

        Yaptıklarıyla el becerilerini geliştirmenin yanı sıra sosyalleşen engelliler, yeniden ekonomiye kazandırdıkları eşyaları satarak gelir de elde ediyor.

        Engelli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sinan Açıkgöz, AA muhabirine, engellilerin hem çevreyi korumak ve hem de aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla atık malzemeleri el işi ürünlere dönüştürdüğünü söyledi.

        Engellilerin emek vererek yaptığı çalışmalara her zaman destek olduklarını aktaran Açıkgöz, şöyle konuştu:

        "Merkeze gelen engelliler, çevreden ve evden topladıkları atıkları sıfır masrafla geri dönüşümle ve sanata dönüştürüyor. Ürettikleri ürünleri burada sergiliyoruz. Maddi olarak kendilerine güzel kazançlar sağlıyorlar. Buradaki yaptıkları hem kendilerine hem de arkadaşlara güzel terapi oluyor, keyif alıyorlar. Atık malzemelerden yaptıklarının sonunu gördükleri zaman daha özverili çalışıyorlar. Bu anlamda engelli koordinasyon merkezi kendileri için çok güzel bir yer oluyor."

        Yürüme engelli 2 çocuk annesi Güneş Dertli (51), atık malzemeleri değerlendirerek aile bütçesine katkıda bulunduğunu anlattı.

        Atık malzemeleri sanat eserine dönüştürerek kendisini daha güçlü hissettiğini aktaran Dertli, "Bizim başaramayacağımız iş yok. Engelli Koordinasyon Merkezine gelerek boş vaktimizi değerlendiriyoruz. Kendimizi güçlü ve işe yarar olarak görüyoruz. Atık malzemeleri ellerimizle geri dönüştürüyoruz. Taşlardan tablolar, soda şişelerinden vazolar yapıyoruz. O kadar çok atık malzeme var ki bunlar ellerimizde sanat eserine dönüşüyor. Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Üretim için engel olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

        Engelli bireylerden 48 yaşındaki Baki Bilgiç ise boş zamanlarını atık malzemeleri değerlendirerek geçirdiğini ve bu işi severek yaptığını söyledi.

        Usta öğretici Zuhal İnanç da engelli bireylerin evlerdeki ve doğadaki atıkları değerlendirerek güzel ürünler ortaya çıkardıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
        Bakan Koca: Sağlıkta şiddete 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası
        Bakan Koca: Sağlıkta şiddete 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        İşte o emir! "Gerekirse tamamen ölerek..."
        İşte o emir! "Gerekirse tamamen ölerek..."
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü
        Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de firari 8 hükümlü yakalandı
        Osmaniye'de firari 8 hükümlü yakalandı
        Osmaniye'de tırda 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Osmaniye'de tırda 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Osmaniye'de 11 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Osmaniye'de 11 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Canlı tavuk yüklü araçtan uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı
        Canlı tavuk yüklü araçtan uyuşturucu çıktı; 2 gözaltı
        Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı
        Baba mirası 64 yıllık köy bakkalının kapanmaması için tezgahın başına geçti...
        Baba mirası 64 yıllık köy bakkalının kapanmaması için tezgahın başına geçti...