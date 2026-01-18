Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Arkadaşının hediyesiyle başladığı deve kuşu yetiştiriciliğini çiftlikte sürdürmek istiyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde arkadaşının hediyesiyle deve kuşu yetiştirmeye başlayan Ahmet Kılıç, hayvanlarının sayısını artırarak çiftlik kurmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:19 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:19
        Arkadaşının hediyesiyle başladığı deve kuşu yetiştiriciliğini çiftlikte sürdürmek istiyor
        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde arkadaşının hediyesiyle deve kuşu yetiştirmeye başlayan Ahmet Kılıç, hayvanlarının sayısını artırarak çiftlik kurmak istiyor.

        İlçede esnaflık yapan Kılıç'a, Aksaray'da yaşayan bir arkadaşı 6 ay önce 3 deve kuşu yavrusu hediye etti. İlk etapta istemediği hayvanlara evinin bahçesindeki kümeste bakmaya başlayan Kılıç, zamanla deve kuşu yetiştiriciliğine merak saldı.

        Bu konuda araştırmalar da yapan Kılıç, beslenmesinden bakımına her şeyiyle yakından ilgilendiği deve kuşlarının sayısını artırarak çiftlik kurmak istiyor.

        Ahmet Kılıç, AA muhabirine, biri dişi 3 deve kuşuna adeta bebek gibi baktığını söyledi.

        Hayvanların her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini ve bundan büyük keyif aldığını anlatan Kılıç, "2012 yıllarında üniversiteden bir sınıf arkadaşım var. O Aksaray'da bu işi yapıyordu, çiftliği vardı. O tarihten bu yana da sürekli paylaşımlarını görüyordum. O da bana sürekli sana da vereyim diye söylüyordu. 6 ay önce 'Gönder bir bakalım' dedim. Üç tane geldi ve şu an 6 aylıklar. Besliyoruz, öyle bir ilgi duyduk güzel de oldu." diye konuştu.

        Kılıç, deve kuşlarını yemin yanı sıra yeşillikle beslediğini ve herhangi bir zorluk yaşamadığını belirtti.

        - "Mahalleli de beslemek istiyor"

        Hayvanlarının sayısını artırmak istediğini ifade eden Kılıç, "Bu işi devam ettirmeyi, büyük bir çiftlik kurmayı düşünüyorum. Mahalleli de hayvanlarımıza çok ilgi duydu, onlar da gelip beslemek istiyor." dedi.

        Kılıç, deve kuşu yumurtalarının piyasada 500 ile 1000 lira arasında satıldığına değinerek, "Bunlar (beslediği deve kuşları), 1,5-2 yaşından sonra yumurta vermeye de başlayacak. Bir ay içinde de 15-16 yumurta veriyor. İlçemize de zamanla katma değer olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

