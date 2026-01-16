Habertürk
        Osmaniye'de öğrenciler kamyonlarla getirilen karla eğlendi

        Osmaniye'de öğrenciler kamyonlarla getirilen karla eğlendi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, öğrencilere kar sürprizi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:30 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:30
        Osmaniye'de öğrenciler kamyonlarla getirilen karla eğlendi
        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, öğrencilere kar sürprizi yapıldı.

        Kadirli Belediyesi, ilçedeki öğrencilere karne hediyesi olarak yüksek kesimlerden kamyonlarla getirilen karla sürpriz yaptı.

        Rauf Denktaş Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

        Programda Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da öğrencilerle kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

        Yüz boyamanın yanı sıra palyaço gösterileri ve şişme park gibi etkinliklerin de gerçekleştirildiği programda çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

        Belediye Başkanı Olcar, çocukların kar özlemini giderdiklerini belirterek, "Onları biraz olsun sevindirmek bizleri de mutlu etti. Tüm öğrencilerimizin başarıları daim olsun, iyi tatiller diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

