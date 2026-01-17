Osmaniye'de elektrik kesintisi nedeniyle asansörle evine çıkamayan kadına itfaiye yardım etti

Osmaniye'de elektrik kesintisi nedeniyle asansörle evine çıkayan kadına itfaiye ekibi yardımcı oldu. Rahime Hatun Mahallesi'nde, yürümekte zorlandığı için tekerlekli sandalye kullanan Canset Gözükara, bölgede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 2'nci kattaki evine asansörle çıkamadı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Apartmana gelen ekipler, Gözükara'yı tekerlekli sandalyesiyle 2'nci kattaki evine kadar taşıdı.

