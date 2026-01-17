Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de elektrik kesintisi nedeniyle asansörle evine çıkamayan kadına itfaiye yardım etti

        Osmaniye'de elektrik kesintisi nedeniyle asansörle evine çıkayan kadına itfaiye ekibi yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 10:47 Güncelleme: 17.01.2026 - 10:47
        Osmaniye'de elektrik kesintisi nedeniyle asansörle evine çıkamayan kadına itfaiye yardım etti
        Osmaniye'de elektrik kesintisi nedeniyle asansörle evine çıkayan kadına itfaiye ekibi yardımcı oldu.

        Rahime Hatun Mahallesi'nde, yürümekte zorlandığı için tekerlekli sandalye kullanan Canset Gözükara, bölgede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 2'nci kattaki evine asansörle çıkamadı.

        Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Apartmana gelen ekipler, Gözükara'yı tekerlekli sandalyesiyle 2'nci kattaki evine kadar taşıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

