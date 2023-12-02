Osmaniye'de firari 8 hükümlü yakalandı
Osmaniye'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 8 hükümlü, cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 8 hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, firari 8 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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