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        Osmaniye'de firari 8 hükümlü yakalandı

        Osmaniye'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 8 hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:07
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        Osmaniye'de firari 8 hükümlü yakalandı
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        Osmaniye'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 8 hükümlü, cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, firari 8 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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