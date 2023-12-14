Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

Osmaniye'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.M.G'nin saklandığı evi tespit etti.

Jandarma, adrese düzenen operasyonda H.M.G'yi yatak odasında elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakaladı.

İşlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.