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        Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 12 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:39 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:39
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        Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 12 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 2 hafif ticari aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

        Araçlardaki 12 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, 3 şüpheliyi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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