Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 12 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 2 hafif ticari aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçlardaki 12 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, 3 şüpheliyi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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