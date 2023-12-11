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        Osmaniye'de TÜGVA üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Şubesi üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 20:23 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:23
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        Osmaniye'de TÜGVA üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Şubesi üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Alibeyli Camisi'nde yatsı namazı sonrası toplanan grup adına konuşan TÜGVA Osmaniye Şube Başkanı Hakan Gül, Gazze’de "terör devleti" İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ve bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğunu söyledi.

        Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insanın katledildiğini dile getiren Gül, "7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu şehit edilmiştir. Bu rakamlar bir matematik hesaplaması değil, katledilen masum insanlardır. Savaş hukukunun, evrensel insan haklarının altüst edildiği bu saldırılar, şüphesiz bir soykırımdır." dedi.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ateşkes ilan edilmesi için harekete geçtiğini, ateşkes için yapılan oylamanın Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) vetosuyla reddedildiğini hatırlatan Gül, şunları söyledi:

        "ABD, 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail’in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir. Böylece ABD'nin tarihine de, İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır. Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. BMGK yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerinin karşısına alan ABD bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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