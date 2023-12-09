Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunan çantanın sahibi tutuklandı

Osmaniye'de yolcu otobüsünde, 3 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen çantanın sahibi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagajında narkotik köpeğiyle yapılan aramada, bir çantada 3 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Çantanın sahibi M.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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