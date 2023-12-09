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        Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunan çantanın sahibi tutuklandı

        Osmaniye'de yolcu otobüsünde, 3 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen çantanın sahibi cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:03
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        Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunan çantanın sahibi tutuklandı
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        Osmaniye'de yolcu otobüsünde, 3 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen çantanın sahibi cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüsün bagajında narkotik köpeğiyle yapılan aramada, bir çantada 3 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Çantanın sahibi M.Ş. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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