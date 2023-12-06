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        Hırsızlık şüphelileri, çaldıkları jantlarla yakalandı

        OSMANİYE'de,araçlardan hırsızlık yapan ve gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin araçtan çaldıkları jantlar, kendi araçlarına takılı halde ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:00
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        Hırsızlık şüphelileri, çaldıkları jantlarla yakalandı
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        OSMANİYE'de,araçlardan hırsızlık yapan ve gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin araçtan çaldıkları jantlar, kendi araçlarına takılı halde ele geçirildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, araçlardaki hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma yaptı. Bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin 29 ayrı suç kaydı bulunan S.G. (30), 25 ayrı suç kaydı bulunan Y.K. (22), 16 ayrı suç kaydı bulunan M.A.Y. (29), 15 ayrı suç kaydı bulunan M.K. (27), 6 ayrı suç kaydı bulunan B.A. (39), İ.G. (60) ve B.K. (32) olduğunu belirledi. Tanınmamak için kapüşonlu mont giydikleri tespit edilen şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G., Y.K., M.A.Y., M.K. ve B.A. tutuklandı, İ.G. ile B.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin bir araçtan çaldıkları jantlar, kendi araçlarına takılı halde ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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