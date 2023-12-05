Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki sürücü öldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

Gökhan Çelik idaresindeki 33 ACK 789 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde Caner T. yönetimindeki 80 KZ 932 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan Çelik, kaldırıldığı özel bir hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Caner T. gözaltına alındı.

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