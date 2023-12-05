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        Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki sürücü öldü

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:12
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        Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki sürücü öldü
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Gökhan Çelik idaresindeki 33 ACK 789 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde Caner T. yönetimindeki 80 KZ 932 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada yaralanan Çelik, kaldırıldığı özel bir hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Caner T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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