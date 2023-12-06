Osmaniye'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde otomobil hırsızlığına karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada adresleri tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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