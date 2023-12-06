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        Osmaniye'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:28
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        Osmaniye'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde otomobil hırsızlığına karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmada adresleri tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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