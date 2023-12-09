Sınıfta kalbi duran Salih, öğretmeninin kalp masajıyla yaşama döndü

Zeynep-Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Köse, 2 Kasımda, sınıfta ders işlendiği sırada fenalaştı. Baygınlık geçirdikten sonra kalbi duran öğrenciye ilk müdahaleyi felsefe öğretmeni Suna Bağ yaptı.

"ÖĞRENCİMİZ HAYATA TUTUNDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Öğretmen Suna Bağ, Köse'nin sınıfta bayıldığını öğrenince öğretmen arkadaşlarıyla yanına koştuğunu söyledi.

Rahat nefes alabilmesi için öğrencisinin ayaklarını çantayla yükselttiğini anlatan Bağ, "Daha önce ilk yardım eğitimi almıştım. Solunum ve dolaşımını kontrol ettim. Sağlık ekibi gelmeden önce suni teneffüs uyguladım ve 10 dakika boyunca da kalp masajı uyguladım. Kalbi bu süre içerisinde 3 kez durdu ve müdahaleyle yeniden çalıştı. Daha sonra da ambulansla hastaneye götürüldü" diye konuştu.

Bağ, kalp masajı yaptığı anları ve öğrencisinin kalbinin yeniden çalışmasını hala unutamadığını belirtti.

Salih'in sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Bağ, duygularını şöyle dile getirdi: "Öğrencimiz hayatta tutunduğu için çok mutluyuz. Bir an önce yanımıza dönmesini ve eğitimine devam edebilmesini umuyoruz. Öğrencime ufak da olsa bir katkımız olmuşsa çok mutlu olurum. Bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz ve herkesin ilk yardım eğitimi alması gerekiyor. Ben de bundan sonra bu konuyu daha çok araştırmaya başladım."