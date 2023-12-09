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        Haberler Sağlık Sınıfta kalbi duran Salih, öğretmeninin kalp masajıyla yaşama döndü

        Sınıfta kalbi duran Salih, öğretmeninin kalp masajıyla yaşama döndü

        Aydın'ın Didim ilçesinde, sınıfta kalbi duran 14 yaşındaki Salih Köse, öğretmeninin 10 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 10:01 Güncelleme: 09.12.2023 - 10:01
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        Sınıfta kalbi durdu! Öğretmeninin kalp masajı hayatını kurtardı
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        Zeynep-Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Köse, 2 Kasımda, sınıfta ders işlendiği sırada fenalaştı. Baygınlık geçirdikten sonra kalbi duran öğrenciye ilk müdahaleyi felsefe öğretmeni Suna Bağ yaptı.

        İlk yardım eğitimi bulunan Suna Bağ, Köse'ye önce suni teneffüs yaptı, ardından 10 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Bu müdahaleyle öğrencinin kalbi yeniden çalıştı.

        Ambulansla önce Didim Devlet Hastanesine kaldırılan Köse, daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 18 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördü.

        Uygulanan ilaç tedavilerinin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen Köse'nin kalbine Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cem Karadeniz tarafından şok cihazı takıldı. Ameliyatın ardından taburcu edilen Köse, Didim'deki evine döndü.

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        "ÖĞRENCİMİZ HAYATA TUTUNDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

        Öğretmen Suna Bağ, Köse'nin sınıfta bayıldığını öğrenince öğretmen arkadaşlarıyla yanına koştuğunu söyledi.

        Rahat nefes alabilmesi için öğrencisinin ayaklarını çantayla yükselttiğini anlatan Bağ, "Daha önce ilk yardım eğitimi almıştım. Solunum ve dolaşımını kontrol ettim. Sağlık ekibi gelmeden önce suni teneffüs uyguladım ve 10 dakika boyunca da kalp masajı uyguladım. Kalbi bu süre içerisinde 3 kez durdu ve müdahaleyle yeniden çalıştı. Daha sonra da ambulansla hastaneye götürüldü" diye konuştu.

        Bağ, kalp masajı yaptığı anları ve öğrencisinin kalbinin yeniden çalışmasını hala unutamadığını belirtti.

        Salih'in sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Bağ, duygularını şöyle dile getirdi: "Öğrencimiz hayatta tutunduğu için çok mutluyuz. Bir an önce yanımıza dönmesini ve eğitimine devam edebilmesini umuyoruz. Öğrencime ufak da olsa bir katkımız olmuşsa çok mutlu olurum. Bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz ve herkesin ilk yardım eğitimi alması gerekiyor. Ben de bundan sonra bu konuyu daha çok araştırmaya başladım."

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        "ZİYARETE GELDİĞİNDE ONA SARILACAĞIM"

        Anne Arzu Köse, oğlunun hastalığı nedeniyle ailecek çok zor günler geçirdiklerini anlattı.

        Ambulans gelinceye kadar öğretmenin oğluna kalp masajı uyguladığını vurgulayan anne, "İlk yardım çok önemli. Bunu bize bütün doktorlar anlattı. Oğlum öğretmeninin müdahalesiyle kurtuldu. Suna Hanım ile çok kısa görüştük, hastamız biraz toparlasın bize ziyarete gelecek ve ona sarılacağım" dedi.

        Aydın ve İzmir'deki doktorların oğlunun yaşaması için çok emek harcadığını dile getiren Köse, ameliyatın ardından da oğlunun sağlığına kavuştuğunu söyledi.

        "ANİ KALP DURMALARINDA İLK YARDIM ÇOK ÖNEMLİ"

        Prof. Dr. Cem Karadeniz, Salih'in, kalp kasının kalınlaşmasına bağlı kalbinin durduğunu belirtti.

        Hastanın bir daha kalbinin ani durmaması için ameliyatla vücuduna şok cihazı yerleştirdiklerini anlatan Karadeniz, şunları kaydetti: "Bu cihaz hastanın kalp ritmini sürekli takip ediyor. Ritim bozulduğu zaman kalbe şok vererek normale dönmesini sağlıyor. Ani kalp durmalarında sağlık ekipleri gelene kadar ilk yardım çok önemli. Salih de ilk yardım sayesinde hayatta kaldı. İlk yardım eğitimiyle öğrencisine müdahale eden öğretmenimize teşekkür ediyoruz."

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