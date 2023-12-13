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        Hafif ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktı

        OSMANİYE'de, polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari araçta, Suriyeli 12 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü M.E. ile ona başka araçla rehberlik eden İ.A. ve H.G. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:20
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        Hafif ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
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        OSMANİYE'de, polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari araçta, Suriyeli 12 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü M.E. ile ona başka araçla rehberlik eden İ.A. ve H.G. tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, şüpheli olduğu değerlendirilip durdurulan hafif ticari araçta, Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler, araç sürücüsü M.E.'yi ve başka araçla ona rehberlik ettiği belirlenen İ.A. ile H.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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