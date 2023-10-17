Osmiyum nedir, nerelerde kullanılır? Osmiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi
Tehlikeli aynı zamanda stratejik metallerden biri olan osmiyumun dünya üzerindeki en büyük rezervinin ülkemizde olduğu iddia edilmektedir. Ancak bu konuda resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Osmiyum nedir, nerelerde kullanılır? Osmiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Adını Yunancada “koku” anlamına gelen osme kelimesinden alan element, 1803’te İngiliz kimyacı Smithson Tennant tarafından keşfedilmiştir. Koku isminin verilmesinin sebebi ise elementin bazı bileşiklerinin kötü bir kokuya sahip olmasıdır. Osmiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Osmiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Osmiyum Nedir?
Platin grubunda yer alan sert, kırılgan, mavimsi-beyaz bir renge sahip geçiş metali olarak karşımıza çıkan elementin işlenmesi oldukça zordur. Bilinen en ağır yoğunluklu element olan osmiyumun oksit bileşenleri zehirlidir. Osmiyumdan daha yüksek atom ağırlığına sahip elementler bulunur ancak osmiyumun yoğunluğu tüm metallerden daha fazladır. Platin grubu doğada çok nadir bulunan metallerden oluşur. Platin grubunun diğer beş elementi; rutenyum, rodyum, paladyum, indiyum ve platindir. Elementler genelde yer kabuğunda bulunmaktadır. Osmiyum yer aldığı grupta en yüksek erime noktası ve en düşük buhar basıncına sahiptir. Genel olarak doğal bir alaşım olan iridyum-osmiyum alaşımı iridosmin cevherinde yer alır.
Osmiyum Nerelerde Kullanılır?
Tehlikeli bir metal olduğundan ötürü kullanım alanları da sınırlılık gösterir. Osmiyumun oksit bileşenleri son derece toksik yapıya sahiptir. Metal alaşımları yaygın kullanım alanıdır. Alaşımlara sertlik kazandırmaktadır. Yani dayanıklılık gerektiren alanlarda tercih edilir. Çeşitli miller, fonograf iğneler, dolma kalem uçları gibi ürünleri alaşımlarında tercih edilmektedir. Cerrahi protezlerde de osmiyum alaşımları kullanılmaktadır.
Osmiyum Simgesi
Element “Os” simgesiyle ifade edilmektedir. Element, 7 doğal izotopun karışımından oluşmaktadır. Bu izotoplardan 2 tanesi uzun yarılanma ömrüyle öne çıkmaktadır. Yarılanma ömürleri bilinen 34 izotopu daha vardır.
Osmiyum Sembolü
Element, periyodik tabloda “Os” sembolüyle temsil edilmektedir. Osmiyum dolma kalem uçlarının ve gramofon iğnelerinin yapımında kullanılır. Kimya endüstrisinde katalizör olarak tercih edilmektedir.
Osmiyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 6. periyodunun 8. grubunda yer alan elementin atom numarası 76'dır.
Osmiyum Kullanım Alanları
Osmiyum Özellikleri