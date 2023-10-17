Plütonyum nedir, nerelerde kullanılır? Plütonyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi
Dünya üzerindeki en zehirli ve radyoaktif elementlerden biri olan plütonyum adını Plüton cüce gezegeninden almaktadır. 1940 yılında Glenn Seaborg ve çalışma arkadaşları tarafından keşfedilen element, doğada çok nadir bulunduğundan dolayı nükleer reaktörlerde suni olarak elde edilmektedir. Plütonyum nedir, nerelerde kullanılır? Plütonyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Japonya'ya İkinci Dünya Savaşı sırasında atılan bombaların ikincisinde plütonyum elementinin izi vardır. Uranyumdan üretilen element, uranyuma alternatif olarak da kullanılabilmektedir. Nükleer enerji teknolojisinin gelişimi açısından önemli bir maddedir. Plütonyum nedir? Nerelerde kullanılır? Plütonyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Plütonyum Nedir?
Gümüşi renkte katı bir metal olan element, fiziksel özellikleri itibariyle en çok nikelle benzerlik taşımaktadır. Kırılgandır, ısı ve elektriği iletmez. Isıtıldığında diğer elementlere oranla daha fazla genişlemektedir. Tüm izotopları toksik ve radyoaktiftir. Tıpkı diğer aktinitler gibi toprakta nadir olarak bulunur. Uranyum cevherlerinde eser miktarda bulunmaktadır. Transuranyum serisi elemenler arasında ikinci sırada yer almaktadır.
Plütonyum Nerelerde Kullanılır?
Laboratuvarlarda ve nükleer reaktörlerde kullanılmak üzere yapay olarak üretilir. Ticari olarak pek bir kullanım alanına sahip değildir. İlk atom bombalarının birçoğunda kullanılan element nükleer silahlarda hala kullanılmaktadır. Bir kilogram plütonyumun patlaması, 10.000 tondan fazla kimyasal patlayıcıya eşdeğer bir patlamaya yaratmaktadır. Plütonyum aynı zamanda nükleer enerjinin geliştirilmesinde de önemli bir malzemedir. Uzay araçlarında enerji kaynağı olarak kullanılmıştır.
Plütonyum Simgesi
Elementin simgesi "Pu" harfleriyle ifade edilmektedir. Plütonyum, hem nükleer silah olarak kullanılabilir hem de reaktörlerde uranyumun yerini alabilir. Bu, onu diğer transuranyum elementlerinden ayıran önemli bir özelliktir.
Plütonyum Sembolü
Element periyodik tabloda "Pu" sembolüyle temsil edilmektedir. Kütle numaraları 232'den 246'ya kadar değişen en az 15 izotopu vardır. Bunların içinde en önemlisi Pu-239 izotopudur. Bu izotopun yarılanma ömrü, 24 bin 360 yıldır.
Plütonyum Kullanım Alanları
Plütonyum Özellikleri