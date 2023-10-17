Röntgenyum nedir, nerelerde kullanılır? Röntgenyum kullanım alanları, özellikleri, simgesi Adını Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen'den alan röntgenyum, doğada bulunmayan yapay bir elementtir.1994 yılında GSI Helmholtz Ağır İyon Araştırma Merkezinden Peter Armbruster, Gottfried Münzenberg ve çalışma arkadaşları tarafından keşfedilmiştir. Röntgenyum nedir, nerelerde kullanılır? Röntgenyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar

Wilhelm C. Röntgen’in eşinin elini kullanarak ilk röntgen filmini çeken fizikçidir. Bugüne kadar az miktarda atomu üretilebilmiştir. Özellikleri ise tam olarak bilinmemektedir; tahminler üzerinden gidilmektedir. Röntgenyum nedir? Nerelerde kullanılır? Röntgenyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Röntgenyum Nedir?

Süper ağır yani transaktinit elementlerden biri olan röntgenyumun görünümü tahminlerden ibarettir. Oda sıcaklığında ve normal basınç altında katı olabileceği tahmin edilmektedir. Nemli havada korozyon ve oksidasyona karşı dirençli altın, gümüş, platin, rutenyum, rodyum, paladyum, osmiyum ve iridyum gibi asal metallere benzer özellikler sergilemesi bekleniyor. Renginin gümüş renginde olması öngörülüyor. Yeterli miktarda üretilebilseydi muhtemelen yumuşak bir metal olacağı görüşü de oldukça hâkimdir. Hafif homologları altın, gümüş ve bakır ile benzer özellikte olması beklenmektedir. Bazı özellikleri ile homologlarından ayrılabileceği tahmin ediliyor.

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Röntgenyum Nerelerde Kullanılır?

Şimdiye kadar sadece birkaç röntgenyum atomu üretilmiştir. Bilimsel çalışma dışında herhangi bir kullanıma sahip değildir.

Röntgenyum Simgesi

Element “Rg” simgesiyle ifade edilmektedir. Sentetik olarak yer alan element doğada bulunmaz. Doğal ve kararlı izotoplara sahip değildir. Bizmut iyonlarının doğrusal bir hızlandırıcıda nikel iyonlarıyla bombardıman edilmesiyle yapay olarak oluşturulabilir. Daha ağır elementlerin bozunum ürünü olarak da elde edilebilmektedir. 8 radyoaktif izotopu bulunmaktadır. En kararlı izotopu 26 saniyelik yarılanma ömrüne sahip olan Rg-281 izotopudur.

Röntgenyum Sembolü

Element periyodik tabloda “Rg” sembolüyle temsil edilmektedir. Element kendiliğinden fisyon süreci altında bozunuma uğrar.

Röntgenyum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 7. periyodunun 11. grubunda yer alan elementin atom numarası 111'dir. Canlılar için bilinen bir biyolojik rolü bulunmayan röntgenyumun radyoaktifliği sebebiyle toksik olabileceği öngörülmektedir.

Röntgenyum Kullanım Alanları

Röntgenyum bilimsel çalışmalarda araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca özelliklerinin daha iyi anlaşılması ve daha ağır elementlerin oluşturulması amacıyla da kullanılmaktadır.

Röntgenyum Özellikleri

Elementin yarı ömürleri bilinen, kütle numaraları 272'den 282'ye kadar olan yaklaşık 7 izotopu vardır.

Eleman metalik altın (sarı katı) bir görünüme sahiptir.

111 numaralı element Mendeleev tarafından tasarlanan terminolojiye göre adlandırılmış olsaydı, adı "eka-gold" olurdu. Ancak, 1979'da IUPAC, henüz doğrulanmamış öğelere sistematik yer tutucu adlarının verilmesini tavsiye etmiştir, bu nedenle kalıcı ada karar verilene kadar 111. öğeye Latincede "1-1-1" anlamına gelen unununium (Uuu) adı verilmiştir.

Röntgenyumun en yoğun doğal element olan osmiyumdan daha yoğun olacağı tahmin edilmektedir.

Röntgenyum, günümüze kadar gözlemlenebilecek veya incelenebilecek miktarda sentezlenememiştir. Bu sebeple laboratuvar deneyleri dışında herhangi bir uygulaması ve kullanımı bulunmamaktadır.

Röntgenyumun nükleer özellikleri dışında hiçbir kimyasal özelliği, tüm izotoplarının yarı ömürlerinin kısa olması ve ayrıca üretiminin pahalı olması nedeniyle bugüne kadar araştırılmamıştır.

Şu ana kadar darmstadtium bileşiklerinin deneysel ölçümü yapılmamıştır; mevcut tüm tahminler doğası gereği teoriktir.

Röntgenyum bileşiklerinin +3 düzeyinde kararlı bir durum sergilemesi beklenir.

Röntgenyum bileşiklerinin ayrıca daha az kararlı bir durum olan +5 ve daha az kararlı bir durum olan +1 göstermesi beklenir.

Röntgenyum(III) bileşiklerinin altın(III)'e benzer kimyasal reaktivite göstermesi beklenir ancak nispeten daha kararlı oldukları ve daha fazla bileşik oluşturdukları tahmin edilmektedir.

Röntgenyumun kimyasal özelliklerinin henüz kesin olarak belirlenmemiştir.

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