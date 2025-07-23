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        ÖSYM'den DGS adaylarına uyarı!

        ÖSYM, DGS'ye giren adayların, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmelerini ve bu eğitim bilgilerini seçerek 31 Temmuz'a kadar onaylamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:23 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:23
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        ÖSYM'den DGS adaylarına uyarı!
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruda, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerinin kullanıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "2025-DGS'ye başvuran adayların 23-31 Temmuz tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan 'https://ais.osym.gov.tr/DGS/2025/1/BasvuruEgitimGuncelle' adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 31 Temmuz saat 23.59'a kadar onaylamaları gerekmektedir."

        Eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları veya olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini 31 Temmuz'a kadar YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri ve düzelttirdikleri eğitim bilgilerini onaylamaları gerektiği bildirildi.

        Eğitim bilgisi YÖKSİS'e eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmelerinin ardından "https://ais.osym.gov.tr/DGS/2025/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 31 Temmuz'a kadar onaylamaları gerektiği vurgulanan duyuruda, şu uyarılarda bulunuldu: "Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan merkezimize yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 31 Temmuz 2025 tarihi saat 23.59'a kadar sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri yapılacaktır. 2025-DGS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 31 Temmuz 2025 tarihi saat 23.59'da sona erecek olup bu tarihler arasında yapılan son seçim önem arz etmektedir.

        ÖBP'ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; ön lisans alan bilgisi, okul kodu kullanılacaktır.) Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır."

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