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Oyuncu Köksal Engür'den üzücü haber! Köksal Engür hayatı...

Seslendirme sanatçısı, ünlü sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Üzücü haberin ardından İsmail Köksal Engür'ün hayatı ve ölüm nedeni gündeme geldi. İşte, Oyuncu Köksal Engür'ün hayatı...

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  • Oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti! İsmail Köksal Engür kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi ve neden vefat etti!

    "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Köksal Engür, 77 yaşınsa vefat etti. Üzücü haberi oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte, Oyuncu Köksal Engür hayatı ve vefat nedeni...
  • Oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti! İsmail Köksal Engür kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi ve neden vefat etti!

    ÜZÜCÜ HABERİ CENGİZ BOZKURT VERDİ!

    Oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.
  • Oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti! İsmail Köksal Engür kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi ve neden vefat etti!

    BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAĞDI!

    Engür'ün vefat haberinin ardından, sanatçı dostları ile sevenleri baş sağlığı mesajları yayınladı.
  • Oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti! İsmail Köksal Engür kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi ve neden vefat etti!

    KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?

    Köksal Engür, 1946'da Kars'ta dünyaya geldi. Sanatçı, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başladı.

    Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü 1969'da tamamlayan sanatçı, TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini attı.

    Başarılı sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi yapımlarında rol aldı.

    Tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerde de oynayan sanatçı, "SüngerBob KareŞort" çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirdi.

    Afife Tiyatro Ödülleri'nde 1999'da "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", 2002'de ise "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" seçilen sanatçı, 2005'te 16. Ankara Film Festivali'nde "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

     

    Engür, Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams'ın yanı sıra Susam Sokağı'ndaki "Büdü" karakteriyle Red Kit çizgi filminde "Red Kit"i seslendirdi.
  • Oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti! İsmail Köksal Engür kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi ve neden vefat etti!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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