Oyuncu Nicky Katt 54 yaşında hayatını kaybetti

1990'lı yılların ünlü oyuncusu Nicky Katt, 54 yaşında hayatını kaybetti. Katt'ın ölümü, oyuncunun hukuki temsilini sağlayan firma tarafından açıklandı. Katt'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Nicky Katt, Richard Linklater'ın 1993 yapımı 'Genç ve Heyecanlı' filmi ile 2000 yapımı 'Boiler Room' filmindeki ve 'Boston Public' adlı TV dizisindeki rolleriyle tanınıyordu.

11 Mayıs 1970'te doğan Nicky Katt, Steven Soderbergh'in 2002 yapımı 'Full Frontal' filminde Julia Roberts ve Brad Pitt ile birlikte, ayrıca 2013 yapımı Liberace biyografisi 'Behind the Candelabra'da rol aldı.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Nicky Katt, son olarak 2018'de 'Casual' adlı komedi dizisinin bir bölümünde yer aldı.