Steve Halliwell hayatını kaybetti
77 yaşındaki Steve Halliwell, hayata veda etti. Acı haberi ünlü oyuncunun ailesi duyurdu
'Emmerdale'de canlandırdığı 'Zak Dingle' rolüyle tanınan aktör Steve Halliwell'dan acı haber geldi. 1970 - 1990 arasında 'Here I Stand', 'Heartbet' ve 'Coronation Street' gibi projelerde yer alan Halliwell'in 77 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.
"EN MUHTEŞEM BABAYDI"
Acı haberi Steve Halliwell'ın ailesi duyurdu. Halliwell'ın sevdikleriyle çevrili bir şekilde huzur içinde vefat ettiği dile getirildi. Ünlü oyuncunun ailesi, "Bizi sonuna kadar güldürüyordu. İsteyebileceğiniz en muhteşem baba ve büyükbabaydı" açıklamasında bulundu.
"TANIŞTIĞIM İLK KİŞİYDİ"
BBC'nin aktardığına göre; üzüntüsünü dile getiren oyuncu James Hooton, Halliwell'a yapılan övgülere öncülük ederek, onu bir 'pembe dizi ikonu' olarak nitelendirdi. Hooton, "Steve Halliwell, 'Emmerdale' stüdyolarının kapısından içeri girdiğimde tanıştığım ilk kişiydi ve sonuna kadar arkadaş kaldık" dedi.