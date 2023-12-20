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        Haberler Dünyadan Oyuncu Steve Halliwell hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Steve Halliwell hayatını kaybetti

        77 yaşındaki Steve Halliwell, hayata veda etti. Acı haberi ünlü oyuncunun ailesi duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:40
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        'Emmerdale'de canlandırdığı 'Zak Dingle' rolüyle tanınan aktör Steve Halliwell'dan acı haber geldi. 1970 - 1990 arasında 'Here I Stand', 'Heartbet' ve 'Coronation Street' gibi projelerde yer alan Halliwell'in 77 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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        "EN MUHTEŞEM BABAYDI"

        Acı haberi Steve Halliwell'ın ailesi duyurdu. Halliwell'ın sevdikleriyle çevrili bir şekilde huzur içinde vefat ettiği dile getirildi. Ünlü oyuncunun ailesi, "Bizi sonuna kadar güldürüyordu. İsteyebileceğiniz en muhteşem baba ve büyükbabaydı" açıklamasında bulundu.

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        "TANIŞTIĞIM İLK KİŞİYDİ"

        BBC'nin aktardığına göre; üzüntüsünü dile getiren oyuncu James Hooton, Halliwell'a yapılan övgülere öncülük ederek, onu bir 'pembe dizi ikonu' olarak nitelendirdi. Hooton, "Steve Halliwell, 'Emmerdale' stüdyolarının kapısından içeri girdiğimde tanıştığım ilk kişiydi ve sonuna kadar arkadaş kaldık" dedi.

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        "SENİ ÖZLEYECEĞİZ"

        Rol arkadaşlarından Danny Miller da, "İlk günden itibaren beni kanatları altına aldı. Sette ve set dışında bana yol göstermeye yardımcı oldu. Seni özleyeceğiz dostum. Sette ve set dışında..." açıklamasını yaptı.

        Fotoğraflar: Avalon

        #Steve Halliwell
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