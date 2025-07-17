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        Haberler Dünyadan Oyuncu ve komedyen Pete Davidson baba oluyor - magazin haberleri

        Pete Davidson baba oluyor

        Oyuncu ve komedyen Pete Davidson, kısa süre önce ilişkiye başladığı model sevgilisi Elsie Hewitt ile ilk çocuk heyecanı yaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:57
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        Oyuncu ve komedyen Pete Davidson ile kız arkadaşı Elsie Hewitt, ilk çocuklarını bekliyor. İlişkilerine mart ayında başlayan 31 yaşındaki komedyen ile 29 yaşındaki model sevgilisi, bebek haberini sosyal medyadan duyurdu.

        Çift, ultrason fotoğrafları da dahil bir dizi hamilelik fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak mutluluklarını sergiledi.

        Hewitt, hamilelik haberini verdiği gönderiye, "Şimdi herkes seks yaptığımızı biliyor" notunu yazdı.

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        Hewitt, iki ay önce endometriozis (çikolata kisti) ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı.

        ENDOMETRİOZİS (ÇİKOLATA KİSTİ)

        Rahim içini kaplayan doku tabakası olan endometrium dokusunun rahim dışında, özellikle yumurtalıklar ve diğer pelvik organlarda büyümesi sonucu gelişen, kist oluşumuna deniyor. Endometriozis, ağrı ve kısırlığa neden olabilen bir kadın hastalığı olarak biliniyor.

        Çiftin, zamanını, Davidson'ın New York'taki evi ile Brooklyn'de kiraladıkları taş ev arasında geçirdiği öğrenildi.

        İlişkileri mart ayında ortaya çıktığında, Page Six'e konuşan kaynaklar, Hewitt'i ünlü olmayan ve Peteson'ın şimdiye kadar birlikte olduğu hiç kimseye benzemeyen biri olarak tanımladı.

        Geçen yıl Madelyn Cline'dan ayrılan Davidson; Ariana Grande, Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber ve Kim Kardashian gibi isimlerle ilişki yaşamıştı.

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        #Pete Davidson
        #bebek
        #Hamile
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