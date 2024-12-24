Oyuncular sendikası SAG-AFTRA'dan Blake Lively'ye destek açıklaması

Yaklaşık 160 bin oyuncuyu temsil eden oyuncular sendikası, Lively gibi iş yerinde benzer bir durum yaşayan Hollywood'daki diğer oyuncuları da konuşmaya teşvik etti.

"Bunlar şaşırtıcı ve rahatsız edici iddialar. Çalışanların endişe verici konuları gündeme getirme veya şikayette bulunma hakkı vardır" denilen SAG-AFTRA açıklamasında, "Suistimal içeren veya uygunsuz davranışları bildirme nedeniyle misilleme yapmak yasadışı ve yanlıştır. Blake Lively'nin misilleme ve taciz konularında konuşma cesaretini ve çıplaklık veya cinsel içerikli tüm sahneler için sette bir yakınlık koordinatörü bulundurma talebini alkışlıyoruz. Bu, güvenli bir set sağlamaya yardımcı olan önemli bir adımdır" ifadesine yer verildi.