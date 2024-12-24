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        Haberler Dünyadan Oyuncular sendikası SAG-AFTRA'dan Blake Lively'ye destek açıklaması - magazin haberleri

        Oyuncular sendikası SAG-AFTRA'dan Blake Lively'ye destek açıklaması

        'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı ve filmin yönetmeni Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası açan Blake Lively'ye sendika desteği geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 14:39 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:49
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        ABD'de 9 Ağustos'ta vizyona giren 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filminde kamera karşısına geçen Blake Lively, rol arkadaşı ve filmin yönetmeni olan Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalıştığı iddiasıyla dava açtı. Baldoni'nin hukuk ekibi ise iddiaların asılsız olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Ancak hem bağlı bulunduğu oyunculuk ajansından atıldı hem de Vital Voices adlı kuruluş tarafından verilen 'Dayanışmanın Sesleri Ödülü' geri alındı.

        Amerikalı oyuncular sendikası SAG-AFTRA (Amerika Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu), Justin Baldoni'ye karşı açtığı cinsel taciz davasının ardından, Blake Lively'yi destekleyen bir açıklama yayımladı.

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        Yaklaşık 160 bin oyuncuyu temsil eden oyuncular sendikası, Lively gibi iş yerinde benzer bir durum yaşayan Hollywood'daki diğer oyuncuları da konuşmaya teşvik etti.

        "Bunlar şaşırtıcı ve rahatsız edici iddialar. Çalışanların endişe verici konuları gündeme getirme veya şikayette bulunma hakkı vardır" denilen SAG-AFTRA açıklamasında, "Suistimal içeren veya uygunsuz davranışları bildirme nedeniyle misilleme yapmak yasadışı ve yanlıştır. Blake Lively'nin misilleme ve taciz konularında konuşma cesaretini ve çıplaklık veya cinsel içerikli tüm sahneler için sette bir yakınlık koordinatörü bulundurma talebini alkışlıyoruz. Bu, güvenli bir set sağlamaya yardımcı olan önemli bir adımdır" ifadesine yer verildi.

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        Açıklama, "Hepimizin iş yerinde onur ve saygıyla muamele görme; taciz, ayrımcılık ve misillemeden uzak bir ortamda çalışma hakkı var" sözleriyle sonlandırıldı.

        Blake Lively açtığı davada, Baldoni'nin filmin çekimleri süresince kendisine cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulunduğunu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdiğini, senaryoda yer almamasına rağmen filme sürekli daha fazla cinsellik içeren sahne ekletmeye çalıştığını ve kendisini zor durumda bırakmak istediğini de öne sürdü.

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        Blake Lively ayrıca, Justin Baldoni'nin hem filmin çekimleri süresince hem de film gösterime girdikten sonra, birlikte çalıştığı halkla ilişkiler ekibinin, kendisi hakkında olumsuz haberler yaydığı ve itibarını yok etmek amacıyla bir manipülasyon kampanyası başlattığını iddia etti.

        #Blake Lively
        #cinsel taciz
        #Justin Baldoni
        #sag aftra
        #oyuncular sendikası
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