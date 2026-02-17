'Oyunun Oyunu' Ankara'da sahnede

Tiyatronun sahne arkasını sahne önüne taşıyan, dünyanın dört bir yanında defalarca sahnelenmiş efsane fars “Oyunun Oyunu”, güncellenmiş espri dili ve güçlü kolektif ruhuyla 18 Şubat’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda ilk kez seyirciyle buluşuyor.

Michael Frayn’ın kült eseri Noises Off, yerel dokunuşlarla zenginleştirilmiş yorumu ve temposu yüksek sahne diliyle izleyiciyi kahkahanın merkezine davet ediyor.

Başrollerini Engin Alkan, Günay Karacaoğlu ve Salih Kalyon’un paylaştığı bu enerjik yapım; güncel mizahı, yerelleşen anlatısı ve sahne arkasının o tanıdık kaosunu sahnenin odağına taşıyor. Engin Alkan’ın süpervizörlüğünde şekillenen oyun, deneyimle dinamizmi aynı potada buluşturuyor.

Duygu Kurt, Sertaç Nickolas Güder, Tutku Erten, Zeynep Sevi Yılmaz, Enis Aybar ve Ömür Arpacı da güçlü performanslarıyla sahnedeki tempoyu tamamlayan isimler arasında yer alıyor.

REKLAM

Barış Dinçel’in işlevsel ve yaratıcı dekor tasarımıyla desteklenen oyun, temposunu bir an bile düşürmeden ilerleyen dinamik bir tiyatro deneyimi sunuyor. Klasik bir metni güncel bir bakışla yeniden yorumlayan anlatı, seyirciyle doğrudan ve samimi bir bağ kurarak evrensel mizahın gücünü sahneye taşıyor.