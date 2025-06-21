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        Haberler Gündem Eğitim Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i sınava bıraktı | SON DAKİKA HABERİ

        Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i sınava bıraktı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek'i sınava gireceği okula bıraktı. Özel, diğer adaylara da başarılar diledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:59 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:00
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        Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i sınava bıraktı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde, 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetti.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        DHA'daki habere göre Zeyrek'in cenazesi, 1 gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        NEHİR'E DESTEK VERDİ

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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek'e destek vermek için Manisa'ya geldi.

        SINAV SALONUNA GÖTÜRDÜ

        Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Nehir Zeyrek'e, annesi Nurcan Zeyrek ile birlikte eşlik etti.

        ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ

        Özel, okul girişine kadar birlikte yürüdüğü Nehir Zeyrek'e moral verdi.

        Sınavın ardından okul önünde bekleyen velilerle de bir araya gelen Özel, öğrencilere başarılar diledi.

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