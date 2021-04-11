5 yıldızlı otelde korona partisi! 0:00 / 0:00

İHA

Kuşadası'nda bulanan bir otelde gerçekleştirildiği ileri sürülen etkinlikte doğal sağlık ürünleri satışı yapan bir firma, bayi toplantısı düzenlendi.

5 yıldızlı oteldeki toplantıya yaklaşık 400 kişi katıldı. Toplantının ardından otelin bahçesinde yasak olmasına rağmen parti verildi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde sahneye yabancı dansçıların çıktığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

PANDEMİ KURALLARI HİÇE SAYILDI

İHA'nın haberine göre; maske takanların neredeyse yok denecek kadar az olduğu partinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiği bildirildi.

Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı etkinliğin yapıldığı ileri sürülen otel yetkilileri telefonlara cevap vermedi.