Panikleyip 7. kattan atladı

22 yaşındaki Dursun Erol'un camdan atladığı anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay 20.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, binanın 7'nci katındaki bir dairede set üstü ocak montajı yapılırken gaz sızıntısı oluştu ve parlama meydana geldi.

Ocağın montajını yapan Dursun Erol, kaçak nedeniyle paniğe kapılarak, 7'nci kattaki dairenin camından atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, acil sağlık ve İGDAŞ ekipleri geldi. Ekipler gaz parlaması yaşanan dairede gerekli kontrolleri yaparken, 7'nci kattan beton zemine atlayan Dursun Erol'un da ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Doğalgaz parlaması sebebiyle panikleyen Dursun Erol'un binanın 7'nci katından atladığı anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Erol'un yere düştüğü anlar yer alıyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.