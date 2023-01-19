Olağanüstü durumlarda toplanan ve daha çok yargı konularıyla ilgilenmekte olan Pankuş Meclisi, idari ve hukuk sistemi içinde çok önemli yere sahip olan bir kurul olarak dikkat çekmektedir. Peki, Pankuş meclisini kim kurdu? Pankuş Meclisi hangi uygarlığa aittir? Tarihteki ilk örneklerden bir tanesi olan Pankuş Meclisi hakkındaki tüm detayları sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Pankuş Meclisi Nedir?

Pankuş Meclisi; Hititlerin başkenti olan Hattuşa’da bulunan ve üyelerini soyluların oluşturduğu bir meclistir. İlk etapta kralın danışma meclisi konumunda olan Pankuş; zaman içinde yargılama yetkisini de alarak devlet idaresindeki etkinliğini arttırmıştır. Eski Krallık döneminin önemli organlarından bir tanesi olan Pankuş; zaman içinde etkinliğini kaybetmiş ve imparatorluk dönemi adı verilen dönemde tüm yetkiler kral ve kraliçenin elinde toplanmıştır.

Pankuş Meclisi Hangi Uygarlığa Aittir?

Pankuş Meclisi; Hititlere ait olan bir kuruldur. Soylular ve yüksek rütbelilerden oluşturulan bu meclis ile Hitit krallarının yetkileri sınırlandırılmıştır. Ülke idaresinde kralın yanında bir de meclisin varlığı sebebiyle bu idari organ, tarihte ilk kez meşruti bir monarşinin kullanılması olarak da yorumlanmaktadır. Kralın dilediği her kararı tek başına alamadığı için bazı kararları alırken danışmak zorunda olduğu Pankuş’a, Tavananna unvanına sahip olan kraliçe de katılmatadır.

Pankuş Meclisi’ni Kim Kurdu?

Pankuş Meclisi’nin kim tarafından kurulduğu net olarak bilinmese de bu meclis ile ilgili ilk veriler, Hitit kralı 1. Hattuşili’ye uzanmaktadır. MÖ. 1650 ile MÖ. 1620 yılları arasında hüküm sürmüş krala ait olan 1. Hattuşili Vasiyetnamesi, Hititlerin devlet yapısı ve Pankuş Meclisi hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Bu vasiyetnamede kral; tahtı, veliaht olarak belirlenen yeğeni yerine, torunu olan 1. Murşili’ye bırakacağını söylemiş ve neden böyle bir karar verdiğini açık açık belirtmiştir. Yazılan bu vasiyetnamenin sebebi de kralın almış olduğu bu kararı Pankuş Meclisi’ne onaylatmak istemesidir.